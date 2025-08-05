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Ізраїль готується до повної окупації сектора Гази – ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ізраїль готується до повної окупації сектора Гази – ЗМІ
фото з відкритих джерел

«ХАМАС не відпустить заручників без повної капітуляції», – сказав журналіст, цитуючи заяву ізраїльського чиновника

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю має намір обговорити наступні кроки у війні з терористичним угрупованням ХАМАС у секторі Газа, включаючи можливість повного контролю над палестинським анклавом. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, яких цитує Fox News, інформує «Главком».

Зазначається, що ізраїльський журналіст, коментатор Channel 12 Аміт Сегал процитував джерело з офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, яке заявило, що «рішення прийнято… ми збираємося окупувати сектор Газа». 

«ХАМАС не відпустить заручників без повної капітуляції, якщо ми не почнемо діяти зараз, заручники помруть від голоду, а Газа залишиться під контролем ХАМАСу. Ізраїль місяцями перебував на роздоріжжі і, будемо відвертими, він не досяг ані перемоги, ані звільнення заручників. Мандат на угоду був широким, але ми не отримали згоди, тому ми будемо йти на окупацію», – цитує Сегал чиновника. 

Днями спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф оголосив про підготовку плану, який передбачає завершення бойових дій у секторі Газа та подальшу відбудову регіону. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив ХАМАС у небажанні досягти домовленості щодо звільнення заручників.

Як раніше стало відомо, ХАМАС повідомив посередників, що не братиме участі в нових переговорах з Ізраїлем, допоки не буде покращено гуманітарну ситуацію в секторі Газа.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що після провалу домовленостей про припинення вогню та звільнення заручників Ізраїль має самостійно вирішити, як діяти далі в секторі Газа.

Також ми писали, що ізраїльські військові оголосили про тимчасове припинення наступу на деякі райони сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставки допомоги.

Цей крок Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зроблено на тлі зростаючого міжнародного обурення через погіршення гуманітарної кризи в Газі та звинувачень у тому, що ізраїльські сили морять голодом населення анклаву.

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Теги: окупація сектор Гази ХАМАС Ізраїль

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