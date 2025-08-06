ООН зробила заяву на тлі повідомлень про повну окупацію Ізраїлем сектора Гази

Раніше ЗМІ повідомили, що прем'єр Ізраїлю виступає за повну окупацію анклаву

Організація Об'єднаних Націй назвала повідомлення про можливе рішення Ізраїлю розширити військові операції по всьому сектору Газа «глибоко тривожними», якщо вони правдиві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Помічник Генерального секретаря ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання заявив, що такий крок «ризикуватиме катастрофічними наслідками... і може ще більше загрожувати життю заручників, що залишилися в Газі».

«Міжнародне право чітко стверджує: Газа є і повинна залишатися невід’ємною частиною майбутньої палестинської держави», – додав він.

Як пише Reuters, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрівся з високопосадовцями служб безпеки, щоб завершити узгодження нової стратегії щодо майже дворічної війни в Газі. ЗМІ повідомляють, що він виступає за повне військове захоплення палестинського анклаву.

Заступник представника Китаю в ООН Ген Шуан висловив «велике занепокоєння» щодо повідомлених планів і додав: «Ми закликаємо Ізраїль негайно припинити такі небезпечні дії».

Він закликав до припинення вогню та закликав впливові країни вжити конкретних заходів для його досягнення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю мав намір обговорити наступні кроки у війні з терористичним угрупованням ХАМАС у секторі Газа, включаючи можливість повного контролю над палестинським анклавом.

Зазначається, що ізраїльський журналіст, коментатор Channel 12 Аміт Сегал процитував джерело з офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, яке заявило, що «рішення прийнято… ми збираємося окупувати сектор Газа».

«ХАМАС не відпустить заручників без повної капітуляції, якщо ми не почнемо діяти зараз, заручники помруть від голоду, а Газа залишиться під контролем ХАМАСу. Ізраїль місяцями перебував на роздоріжжі і, будемо відвертими, він не досяг ані перемоги, ані звільнення заручників. Мандат на угоду був широким, але ми не отримали згоди, тому ми будемо йти на окупацію», – цитує Сегал чиновника.