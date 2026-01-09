Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом

Трамп зауважив, що перехід Гренландії у власність США є стратегічно важливим кроком

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The New York Times зробив низку резонансних заяв, які ставлять під питання майбутнє трансатлантичної безпеки та світового правопорядку. Зокрема, він не виключив, що Сполученим Штатам доведеться обирати між збереженням НАТО та отриманням контролю над Гренландією, пише «Главком».

Трамп наголосив, що перехід Гренландії у власність США є стратегічно важливим кроком, який він назвав «психологічно необхідним» для успіху країни. За його словами, повноцінне володіння територією дає переваги, яких неможливо досягти через оренду чи дипломатичні угоди.

«Власність – це дуже важливо. Вона дає елементи, які неможливо отримати, просто підписавши документ», – переконаний президент.

На пряме запитання, що є пріоритетнішим – Гренландія чи НАТО, Трамп відповів, що між цими варіантами «може бути вибір», хоча й не уточнив, на чию користь він буде зроблений. Водночас він назвав Альянс «фактично марним» без лідерства США.

Окрему увагу Трамп приділив питанню обмежень своєї влади на міжнародній арені. Він заявив, що не вважає міжнародне право головним орієнтиром для своїх дій як головнокомандувача.

Трамп зазначив, що єдине, що може його зупинити – це «власна мораль та власний розум». Попри те, що формально адміністрація має дотримуватися міжнародних норм, президент підкреслив, що саме він визначатиме, як трактувати ці правила і в яких випадках вони застосовні до США. «Мені не потрібне міжнародне право... Це залежить від того, як ви його визначаєте».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що наступного тижня зустрінеться з керівництвом Данії для обговорення ситуації навколо Гренландії на тлі заяв президента Дональда Трампа про намір США отримати контроль над стратегічно важливим арктичним островом.

Як повідомлялося, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення.