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Ізраїль призупиняє військову діяльність у пунктах надання допомоги в Газі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ізраїль призупиняє військову діяльність у пунктах надання допомоги в Газі
Ізраїль та США у п'ятницю відмовилися від переговорів про припинення вогню
фото: EPA

Ізраїль оголосив про тимчасове припинення військової діяльності в Газі для доставки допомоги

Ізраїльські військові в неділю рано вранці оголосили про тимчасове припинення наступу на деякі райони сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставки допомоги. Цей крок Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зроблено на тлі зростаючого міжнародного обурення через погіршення гуманітарної кризи в Газі та звинувачень у тому, що ізраїльські сили морять голодом населення анклаву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Згідно з повідомленням ЦАХАЛ, операції будуть призупинені з 10:00 до 20:00 в районах Аль-Мавасі, Дейр-ель-Бала та місті Газа. Також буде дозволено безпечне ввезення продуктів харчування та ліків на територію з 6:00 до 23:00.

У повідомленні зазначається, що «тактична пауза» у бойових діях застосовуватиметься лише до небойових зон, тоді як операції триватимуть в інших місцях. Однак не уточнювалося, яка саме військова діяльність призупиняється в цих зонах.

Як підкреслює видання, тиск на Ізраїль щодо розширення доступу до допомоги в обложеному анклаві зростає з моменту відновлення бомбардувань та наземного наступу на початку цього року. Гуманітарні організації звинуватили Ізраїль у блокуванні доступу до їхніх конвоїв.

Представники охорони здоров'я Гази та колишні посадовці Гуманітарного фонду Гази (GHF) звинуватили ізраїльських військових у неодноразовому обстрілі та вбивстві людей, які намагалися отримати допомогу в контрольованих Ізраїлем мілітаризованих зонах. За даними місцевих органів охорони здоров'я, з початку війни у 2023 році близько 127 людей, серед яких 85 дітей, померли від недоїдання. Газета «Гаарец» повідомила в неділю, що 38 палестинців були вбиті ізраїльськими військами в неділю вранці, незважаючи на нібито паузу у військових діях.

У неділю Ізраїль також розпочав скидання допомоги з повітря, що, за його словами, є спробою полегшити голод у секторі Газа. Ізраїль скинув до Гази сім посилок з цукром, борошном та консервами, повідомляє BBC. Йорданія, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет також доставляли допомогу наземним та повітряним шляхом.

Ізраїль та США у п'ятницю відмовилися від переговорів про припинення вогню, заявивши, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди. Попередні переговори щодо схеми припинення вогню та звільнення заручників у Катарі були припинені минулого тижня після того, як США та Ізраїль відкликали свої переговорні групи.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання палестинської державності до завершення політичного процесу на Близькому Сході буде «контрпродуктивним» і не сприятиме врегулюванню конфлікту. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню la Repubblica.

Італійська прем'єрка пояснила свою позицію, зазначивши, що, на її думку, визнання чогось, «чого не існує на папері», може створити ілюзію вирішення проблеми, тоді як насправді це не так. За її словами, такий крок, парадоксально, може суперечити інтересам Палестини.

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Теги: Ізраїль війна сектор Гази гуманітарна допомога

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