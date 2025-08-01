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Ізраїль вдарив по найбільшому заводу «Хезболли» з виробництва високоточних ракет

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль вдарив по найбільшому заводу «Хезболли» з виробництва високоточних ракет
За даними ізраїльської розвідки, нещодавно бойовики почали відновлювати виробництво на підприємстві
фото з відкритих джерел

Завод уже ставав ціллю під час загострення конфлікту між Ізраїлем і «Хезболлою» восени 2024 року

У четвер, 31 липня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по найбільшому заводу бойовиків «Хезболли», де виготовляють високоточні ракети. Об’єкт розташований на території Лівану. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, передає «Главком» з посиланням на Jerusalem Post.

Згідно з повідомленнями ізраїльської армії, були здійснені авіаудари по позиціях «Хезболли» на півдні Лівану поблизу ізраїльського кордону, а також по об’єктах у долині Бекаа, що приблизно за 100 км на північ.

Цей завод уже ставав ціллю під час загострення конфлікту між Ізраїлем і «Хезболлою» восени 2024 року. За даними розвідки, нещодавно бойовики почали відновлювати виробництво на підприємстві, щоб знову розпочати випуск високоточних ракет.

Такі ракети становлять серйозну загрозу для Ізраїлю, оскільки частіше за інші можуть обійти систему протиповітряної оборони та з високою ймовірністю вражають цивільні й стратегічні об’єкти.

«Будь-яка спроба терористичної організації відновити сили, перегрупуватися або загрожувати Ізраїлю буде зустрінута безжальною силою», – наголосив міністр оборони.

Раніше ми писали, що плани Великої Британії, Франції та Канади визнати Палестину можуть стати стимулом для бойовиків ХАМАС і негативно вплинути на мирний процес. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю для Fox News Radio, передає «Главком».

 За словами Рубіо, створення палестинської держави неможливе без згоди Ізраїлю. При цьому, підкреслив він, жодна з країн, які виступають за її визнання, не може чітко окреслити, де саме буде розташована ця держава і хто нею керуватиме.

Нагадаємо, уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, передає «Главком».

Абела зазначив, що про це рішення буде повідомлено в Нью-Йорку під час Конференції високого рівня ООН щодо врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.

До слова, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн – Норвегії, Ірландії та Іспанії – оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Теги: Ізраїль завод Ліван

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