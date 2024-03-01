Вибухи у Криму та безпекова угода з Нідерландами. Головне за 1 березня

Президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки

Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки, вибухи в Криму, похорон Навального. «Главком» склав добірку новин 1 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Севастополі третій день поспіль лунають вибухи. Сьогодні, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомляли про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробйове Сакського району, також неподалік Євпаторії. Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв.

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Зокрема, після сьогоднішніх вибухів у частині міста зникло світло та фіксувалися проблеми зі зв’язком. Місцеві також повідомляли про пожежу біля аеропорту «Сімферополь» та вибухи поблизу військового аеродрому «Саки».

Похорон Навального

Сьогодні, 1 березня, у столиці країни-агресорки на Борисівському цвинтарі поховали російського опозиційного політика Олексія Навального. Біля церкви ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі», де проходило прощання, було посилено охорону, встановлено металеву огорожу, патрулювали спецназ та поліція, а також не обійшлося без традиційних для РФ затримань.

Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 1 березня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Зокрема, в угоді зафіксоване надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му та продовження оборонної підтримки впродовж 10 років.

Документ містить військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет – у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил.

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87-річна теща нардепа Качного подарувала доньці 6,5 млн грн

87-річна теща народного депутата Олександра Качного у 2022 році подарувала доньці 6,5 млн грн, але не змогла згадати яким бізнесом займалася її родина. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Качний обирався в парламент від забороненої нині «Опозиційної платформи – За життя». Інформацію про коштовний подарунок від тещі він вніс у свою електронну декларацію за 2022-й. В коментарі Bihus.Info нардеп заявив, що батьки його дружини продали свій будинок, а виручені гроші подарували доньці.

Польща приймає тисячі вантажівок з російською агропродукцією

Тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку. Чоловік, який представився менеджером реальної білоруської компанії, зателефонував до польської компанії. Він відкрито запропонував придбати російський ріпаковий шрот під білоруськими документами. Менеджер польської фірми попросив надіслати умови постачання на електронну пошту.

Хоча у вересні 2023 року після протестів фермерів, Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України. Після цього обсяг продукції, який продовжував їхати з Білорусі, невпинно збільшується.