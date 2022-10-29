Українські рятувальники отримали допомогу від Німеччини

ДСНС отримала потужні генератори від Німеччини

Німеччина надала допомогу для Державної служби надзвичайних ситуацій України. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

Країна передала українським рятувальникам 14 генераторів різної потужності. Їх отримають підрозділи ДСНС у Донецькій, Луганській, Київській, Чернігівській і Черкаській областях.

«Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини», – зауважила в повідомленні пресслужба посольства.

Зауважимо, раніше Німеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню Mars II.

Разом з тим Україна також отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.

Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.