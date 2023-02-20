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Зеленський про перемовини з Байденом: Працюємо над постачанням далекобійного озброєння

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський про перемовини з Байденом: Працюємо над постачанням далекобійного озброєння
фото: скріншот відео

Зеленський: «Саме зараз в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності»

Україна і США продовжують працювати над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки від союзників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з лідером США Джо Байденом у Києві.

Український лідер подякував американьскому президенту за черговий пакет допомоги, а також внаголосив, що союзництво України та США «справді зміцнює світ».

«Сьогодні я побачив таку рішучість президента Байдена та Сполучених Штатів Америки. І я хочу подякувати пану президенту за цей його візит і за переговори – справді корисні, – що фактично продовжили нашу розмову, яку ми розпочали у Вашингтоні під час мого візиту в грудні. Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки», – сказав Зеленський.

Він закцентував на тому, що «саме зараз в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності».

«Ми абсолютно впевнені, що немає нічого, що могло б похитнути нашу демократію. Жоден елемент українського життя вже не є й ніколи не буде крихким. І наша міцність – це потужний внесок у міцність усіх волелюбних націй у світі. І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією», – зазначив президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.

До слова, це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший. 

Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, разом з президентом України відвідав центр Києва і вшанував пам’ять загиблих українських героїв під час повітряної тривоги в столиці. Крім того, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.

За словами Володимира Зеленського, він провів «змістовні переговори» з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними на полі бою.

Теги: Володимир Зеленський президент озброєння

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