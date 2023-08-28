Сенатор США закликав союзників допомогти Україні провести вибори

Сенатор висловив свою підтримку відкритості президента України до ідеї проведення виборів у наступному році

Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у США, привітав позицію президента України Володимира Зеленського стосовно проведення виборів попри війну, та закликав надати фінансову і технічну підтримку Україні у цьому питанні. Свою відповідь Грем опублікував у Twitter.

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Сенатор висловив свою підтримку відкритості президента України до ідеї проведення виборів у наступному році. Він вважає, що ці вибори мають бути сприйняті як важливий акт не тільки протидії російській агресії, але й як вияв демократії та свободи.

Грем наголосив, що розуміє необхідність прийняття окремих законів і врахування складних умов безпеки для успішного проведення виборів.

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«Однак я не можу уявити собі кращої інвестиції в стабільність Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній, заснованій на верховенстві права демократії. Я закликаю всіх союзників України надати фінансову й технічну допомогу на підтримку цих зусиль», – додав він.

Ліндсі Гре також висловив впевненість у тому, що проведення "демократичних виборів під час війни" сприймуть як бачення і Зеленським, і українським народом "вільної та демократичної України як сьогодні, так і в майбутньому".

Раніше повідомлялося, що американський сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ, в Україні в 2024 році мають відбутися вибори.

Під час пресконференції у Києві, сенатор звернувся до президента України Володимира Зеленського і висловив думку, що, окрім необхідності відбиття повномасштабної військової агресії з боку Росії, українській стороні також слід у 2024 році провести вибори.

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До слова, Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні.