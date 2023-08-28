Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сенатор США закликав союзників допомогти Україні провести вибори

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенатор США закликав союзників допомогти Україні провести вибори
Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у США
фото з відкритих джерел

Сенатор висловив свою підтримку відкритості президента України до ідеї проведення виборів у наступному році

Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у США, привітав позицію президента України Володимира Зеленського стосовно проведення виборів попри війну, та закликав надати фінансову і технічну підтримку Україні у цьому питанні. Свою відповідь Грем опублікував у Twitter.

Сенатор висловив свою підтримку відкритості президента України до ідеї проведення виборів у наступному році. Він вважає, що ці вибори мають бути сприйняті як важливий акт не тільки протидії російській агресії, але й як вияв демократії та свободи.

Грем наголосив, що розуміє необхідність прийняття окремих законів і врахування складних умов безпеки для успішного проведення виборів.

«Однак я не можу уявити собі кращої інвестиції в стабільність Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній, заснованій на верховенстві права демократії.  Я закликаю всіх союзників України надати фінансову й технічну допомогу на підтримку цих зусиль», – додав він.

Ліндсі Гре також висловив впевненість у тому, що проведення "демократичних виборів під час війни" сприймуть як бачення і Зеленським, і українським народом "вільної та демократичної України як сьогодні, так і в майбутньому".

Раніше повідомлялося, що американський сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ, в Україні в 2024 році мають відбутися вибори. 

Під час пресконференції у Києві, сенатор звернувся до президента України Володимира Зеленського і висловив думку, що, окрім необхідності відбиття повномасштабної військової агресії з боку Росії, українській стороні також слід у 2024 році провести вибори.

До слова, Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні.

Читайте також: Вибори під час війни. Що мав на увазі сенатор США

 

Теги: вибори інвестиції партії воєнний стан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден наступного тижня обмежить технологічні інвестиції США в Китай
Байден підпише указ про обмеження технологічних інвестиції США в Китай
5 серпня, 01:06
Руслан Стефанчук
Вибори вже восени? Спікер Стефанчук зробив неоднозначну заяву
29 липня, 07:51
Позашлюбний син вступив у війну за спадок Жириновського
Позашлюбний син вступив у війну за спадок Жириновського
4 серпня, 15:15
Дубінський після допиту звинуватив Офіс президента у політичному замовленні проти нього
Рандеву у Барселоні. Дубінський вийшов з допиту і звинуватив у всьому... президента (відео)
4 серпня, 17:59
Польща визначилася з датою парламентських виборів
Польща визначилася з датою парламентських виборів
8 серпня, 18:23
Колишній президент США Дональд Трамп
До БРІКС можуть запросити відразу кілька країн, Трампу шукають заміну: головне за ніч
21 серпня, 07:26
Мержеєвський нагадав, що у червні цього року PMI оголосила, що інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області
Україна може стати інвестиційним хабом Європи. Віцепрезидент Philip Morris назвав умову
21 серпня, 18:45
Борель переконаний що санкційний тиск на Росію має продовжуватись
Торгівля між Росію та Євросоюзом вже не та що раніше. Боррель оприлюднив статистику
Вчора, 16:56
Планується, що вибори в РФ відбудуться 17 березня 2024 року
Путін вигадав цинічний спосіб, як перемогти на наступних виборах
Сьогодні, 11:09

Політика

Сенатор США закликав союзників допомогти Україні провести вибори
Сенатор США закликав союзників допомогти Україні провести вибори
Резніков повідомив, чи говорив із Зеленським про відставку
Резніков повідомив, чи говорив із Зеленським про відставку
Нова хвиля мобілізації: Резніков зробив заяву
Нова хвиля мобілізації: Резніков зробив заяву
Куртки для військових. Після скандалу Резніков пояснив, як Міноборони проводить закупівлі
Куртки для військових. Після скандалу Резніков пояснив, як Міноборони проводить закупівлі
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
Зеленський анонсував засідання РНБО
Зеленський анонсував засідання РНБО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
21K
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
20K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
У Кривому Розі прогриміли вибухи
11K
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
6082
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту