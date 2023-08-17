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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву

glavcom.ua
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
фото: ЗСУ

У Клаузевіца є таке поняття генеральна битва – це ключова битва війни, де сходяться найбільші сили сторін

Зараз роспропагандони почнуть писати, хаха одне село брали два місяці. А західні «експерти» будуть писати, що «темпи контрнаступу розчаровують». А прагматичні українці будуть писати, що так довго брали, що війна затягнеться навічно. І всі разом будуть неправими.

У Клаузевіца є таке поняття генеральна битва – це ключова битва війни, де сходяться найбільші сили сторін і фактично визначається доля війни. Оскільки задіювання значних сил і перемога однієї зі сторін на довго визначає її домінування. Прикладом генеральних битв в Другову Світову були Сталінградська та Курська дуга. Мабуть дуже смішно прозвучить, що німці не могли взяти одне місто півроку. Сукупні втрати за Сталінград з обох сторін склали 2 600 000 загиблими і раненими.

Те, що зараз роблять росіяни – це намагаються влаштувати нам генеральну битву по всіх напрямах нашого наступу. Тобто замість маневрування вони вкидають всі можливі сили на будь-яке наше просування. Це призвело до того, що цього тижня їм довелось розпаковувати стратегічні резерви, оскільки вже просто не вистачає сил прикривати всі можливі напрями наших проривів. Ціль окупантів досягнути стратегічного тупіка, при якому ні ми, ні вони не зможуть наступати, але вони залишаться на окупованих територіях і з цим підуть на переговори.

Тому в якісь мірі вважайте Старомайорське, Урожайне, Роботине, Вербове, Приютине і інше – Сталінградами. Два з яких ми вже взяли. Можливо так вам буде легше усвідомлювати масштаб досягнення ЗСУ.

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Джерело
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Теги: окупанти війна українці перемога

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Віктор Андрусів

Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву
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