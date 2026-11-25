Лукашенко розповів, що особисто порушував питання участі Європи в переговрах під час зустрічі з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що позиція російського диктатора Володимира Путіна щодо участі Європи в переговорах про завершення війни в Україні змінилася. За його словами, Москва раніше не підтримувала залучення європейських країн до цього процесу, але тепер погодилася на їхню участь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням підсумки інтерв’ю Лукашенка французькому виданню Le Point.

Лукашенко розповів, що особисто порушував це питання під час зустрічі з Путіним та російськими посадовцями, які беруть участь у переговорах. Він переконував їх, що майбутнє Європи не можна обговорювати без представників самих європейських країн.

За словами білоруського лідера, приводом для такої розмови стали заяви керівника російської делегації Володимира Мединського після переговорів в Абу-Дабі за участю представників України, США та Росії. Тоді, як зазначив Лукашенко, Мединський повідомив, що сторони обговорювали питання майбутнього Європи.

«Майбутнє Європи без європейців обговорювати не можна. Яке майбутнє Європи Росія може обговорювати з Україною? Це два протилежні табори, воюючі країни», – переказав Лукашенко свої аргументи під час розмови з Путіним.

Він додав, що побачив з боку російського керівництва «абсолютно адекватне розуміння» цієї позиції.

Журналістка Le Point зауважила, що європейцям здається, ніби Москва не хоче бачити їх за столом переговорів. У відповідь Лукашенко заявив, що таке враження не відповідає нинішній ситуації.

«Росія взагалі не була схильна до того, щоб європейці брали участь. Зараз погодилася. Бачите, є рух, і на цьому ґрунтується переговорний процес», – сказав він.

Лукашенко звинуватив Європу та Україну в поверненні переговорів до початку

Водночас білоруський лідер заявив, що переговорний процес фактично довелося починати спочатку через дії європейської сторони та України. На його думку, вони нібито перекреслили попередні раунди переговорів і досягнуті тоді позиції.

Лукашенко назвав обміни полоненими та тілами загиблих першими кроками, які мають допомогти просуватися далі. Він зазначив, що гуманітарні домовленості вже реалізуються, зокрема обміни відбуваються на території Білорусі.

«Першого раунду мало. Другий раунд і участь європейців – це прогрес», – заявив Лукашенко.

Окремо він позитивно висловився про позицію президента Франції Еммануеля Макрона. За словами білоруського лідера, французький президент налаштований на реальну участь у переговорному процесі та дотримується прагматичного підходу.

Наприкінці Лукашенко наголосив, що залучення європейських країн важливе не лише для припинення війни, а й для майбутнього самої Європи.

Варто нагадати, що Росія поки не розуміє, який додатковий внесок Європа може зробити в переговори щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію європейських країн долучитися до переговорного процесу.