Сьогодні, 25 листопада, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув із візитом в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ наголосив, що перебуває в Україні в Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і наголосив, що Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни.

«Станом на кінець липня 2026 року ООН задокументувала понад 1 000 випадків сексуального насильства щодо цивільних осіб та військовополонених в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Російська влада несе відповідальність за 89% цих випадків. Наймолодшою задокументованою жертвою зґвалтування стала чотирирічна дівчинка», – йдеться у повідомленні.

Маргус Цахкна додав: «Ці злочини мають бути розслідувані, винні – притягнуті до відповідальності, а жертви – отримають необхідну підтримку. Подолання насильства щодо жінок і дівчат має бути глобальним пріоритетом як у мирний час, так і під час війни».

Нагадаємо, 25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Рішення про це ухвалила Генеральна Асамблея ООН 1999 року (резолюція 54/134), а вперше день відзначили 2000 року. Дату обрали на згадку про сестер Мірабаль – трьох активісток із Домініканської республіки, яких 25 листопада 1960 року вбили за наказом диктатора Рафаеля Трухільйо.