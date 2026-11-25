Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона розмістити європейські військові контингенти на заході України. Російський посадовець заявив, що присутність будь-яких іноземних військових на українській території є неприйнятною для Москви, пише «Главком».

«Це абсолютно недопустимо і неприйнятно для російської сторони. Розміщення будь-яких іноземних контингентів на території України неодноразово називали неприйнятним на різних рівнях, зокрема й президент Путін», – заявив Пєсков.

Окремо речник Кремля висловився про самого Джонсона. Він назвав його роль «деструктивною» та звинуватив у тому, що британський політик нібито завадив припиненню війни у 2022 році.

«Ми знаємо Бориса Джонсона, знаємо про його деструктивну роль. Власне, це та людина, яка завадила війні зупинитися у 2022 році», – сказав Пєсков.

Він також заявив, що подібні плани щодо розміщення військових контингентів раніше озвучували в європейських столицях і Брюсселі. За словами представника Кремля, така присутність залишається неприйнятною для Росії.

Варто нагадати, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що європейські країни мають відправити свої війська в Україну ще до укладення мирної угоди з Росією. Ідеться про військових Коаліції охочих, які могли б забезпечувати логістичну підтримку та виконувати завдання в тилових районах.