Він додав, що за такою логікою Росії довелося б повернути Монголії всю її територію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нагадав, що частина територій сучасної Росії в минулому належала монголам і татарам. За його словами, якщо керуватися історичними претензіями на землі, Москві довелося б повернути ці території Монголії. Про це Лукашенко заявив під час інтерв'ю виданню Le Point, пише «Главком».

«Сьогодні стверджувати, що ця земля завжди була російською, – ну, вона була російською в певний період. Але якщо заглянути глибше в історію, то російські землі колись належали монголам і татарам. Ви пам’ятаєте?» – сказав Лукашенко.

Він додав, що за такою логікою Росії довелося б повернути Монголії всю її територію.

«Тоді нам доведеться повернути всю Росію Монголії. Путін це чудово розуміє», – заявив білоруський лідер.

Лукашенко прокоментував аргументи про історичну належність територій, які використовують для обґрунтування сучасних територіальних претензій. Його слова фактично зводяться до того, що вибіркове звернення до історії не може бути підставою для перегляду нинішніх кордонів.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що позиція російського диктатора Володимира Путіна щодо участі Європи в переговорах про завершення війни в Україні змінилася.