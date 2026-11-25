Пєсков зробив заяву про можливий візит європейської делегації до Москви
Росія запропонувала представникам європейських держав приїхати до Москви
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає жодних конкретних відомостей щодо можливого візиту європейської делегації до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
«Ні, поки що нічого конкретного вам сказати не можу. Єдине, що позавчора ми почули заяву з Брюсселя, що, мовляв, європейці вирішили не вести жодних двосторонніх контактів», – сказав представник Кремля.
Раніше Путін заявив, що Росія дипломатичними каналами запропонувала представникам європейських держав приїхати до Москви, щоб обговорити їхню позицію щодо майбутньої системи безпеки в Європі.
Опісля цього Європейський Союз заявив, що готовий брати участь у наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України, але не розглядає двосторонні консультації з Москвою як формат своєї участі. «Ми готові перейти до багатостороннього формату обговорень. Конкретні місця проведення зустрічей ще не обговорювалися. Ми абсолютно готові долучитися до переговорів на багатосторонньому рівні», – сказала речниця Європейської комісії Паула Пінью.
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