Пєсков: Поки що нічого конкретного сказати не можу

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає жодних конкретних відомостей щодо можливого візиту європейської делегації до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ні, поки що нічого конкретного вам сказати не можу. Єдине, що позавчора ми почули заяву з Брюсселя, що, мовляв, європейці вирішили не вести жодних двосторонніх контактів», – сказав представник Кремля.

Раніше Путін заявив, що Росія дипломатичними каналами запропонувала представникам європейських держав приїхати до Москви, щоб обговорити їхню позицію щодо майбутньої системи безпеки в Європі.

Опісля цього Європейський Союз заявив, що готовий брати участь у наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України, але не розглядає двосторонні консультації з Москвою як формат своєї участі. «Ми готові перейти до багатостороннього формату обговорень. Конкретні місця проведення зустрічей ще не обговорювалися. Ми абсолютно готові долучитися до переговорів на багатосторонньому рівні», – сказала речниця Європейської комісії Паула Пінью.