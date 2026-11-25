Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що експортні збори та законодавчі обмеження на передачу прав інтелектуальної власності перешкоджають розвитку німецько-української співпраці в оборонній сфері. Про це він зауважив 20 листопада на дев'ятому німецько-українському економічному форумі в Берліні, передає «Главком».

«Німецька промисловість у сфері безпеки та оборони отримує значну вигоду від німецько-української співпраці. Завдяки цій співпраці наш технологічний інноваційний потенціал у Німеччині зростає в таких масштабах, які ми ще кілька років тому навіть не могли собі уявити. Зростає надійність постачання для Бундесверу. Ми також спостерігаємо зростання кількості німецько-українських спільних підприємств», – наголосив канцлер.

Мерц підкреслив, що Німеччина хоче й надалі розвивати співпрацю з Україною та посилювати взаємодію в оборонній сфері. «Для цього нам зараз потрібно поліпшити рамкові умови. Хочу також відкрито зазначити: експортні збори або законодавчі заборони на передачу прав інтелектуальної власності є перешкодою для спільної інноваційної діяльності», – сказав він.

Зауважимо, що постанова Кабміну №875 передбачає плату за отримання дозволу на експорт оборонної продукції у розмірі 20% вартості готових виробів і технологій та 30% вартості комплектуючих. Водночас механізм дозволяє передавати технології без відчуження прав інтелектуальної власності.

У вересні Українська рада зброярів закликала обнулити або суттєво знизити ці збори, які нині становлять 20-30% вартості контракту.

Згодом у жовтні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №15400, який передбачає спрямування коштів від оформлення документів у сфері державного експортного контролю на потреби Збройних сил України. Згідно з ініціативою, половину надходжень планують використати на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки, а решту 50% – на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

До слова, виконавча директорка «Технологічних сил України» Анастасія Мішкіна пояснила вплив експортного збору на конкурентоспроможність українських виробників на конкретному прикладі. Якщо китайський сенсор коштує $150, а собівартість його українського аналога становить $120, то після сплати 30% збору за експорт українському виробнику залишиться лише $105 за умови тієї самої ціни продажу. За словами Мішкіної, такий механізм нівелює цінову перевагу вітчизняних комплектуючих і послаблює стимули виробляти в Україні критично важливі компоненти для співпраці з партнерами з ЄС та США.