Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч

У Тель-Авіві стався сильний вибух, унаслідок якого загинув 50-річний чоловік, який ніс у сумці вибуховий пристрій

Унаслідок вибуху в Тель-Авіві загинув чоловік, якого підозрюють у спробі вчинити теракт

У ніч на 19 серпня в передмісті Києві пролунав вибух. ЗСУ взяли під контроль ще три населені пункти на Курщині. У Тель-Авіві стався сильний вибух, є підозра на теракт. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Вибух у передмісті Києві

У ніч на 19 серпня в Києві пролунав вибух, працювали сили ППО. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Увага! Загроза ударних БпЛА для Києва! У Київський області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО! Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Перед цим у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

ЗСУ взяли під контроль ще три населені пункти на Курщині

Українські військові взяли під контроль Опанасівку, Снагость та Отрубу на Курщині. Про це повідомляють аналітики Deep State.

«Сили оборони звільнили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці», – йдеться у повідомленні.

Натомість ворог просунувся у Донецькій області, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного у Неліпівці та Нью-Йорку.

Вибух у Тель-Авіві

Увечері 18 серпня в Тель-Авіві стався сильний вибух. Унаслідок цього загинув 50-річний чоловік, ще один – 33-річний чоловік дістав поранення.

Зазначається, що загиблий, особу якого ще не встановлено, ніс із собою сумку, в якій, ймовірно, був вибуховий пристрій. 33-річний постраждалий під час вибуху проїжджав повз на електросамокаті, він отримав осколкові поранення кінцівок і грудної клітини середнього ступеня тяжкості. Його госпіталізували.

Вибух стався на вулиці Лехи неподалік синагоги. За інформацією ізраїльської поліції, імовірно це було спробою теракту.

Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України. Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерело.

За словами неназваного джерела, нова підтримка Києва матиме всеосяжний характер. Імовірно, йдеться не тільки про військову допомогу, але й про промислову, економічну та дипломатичну.

Для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.

ЄС прогнозує складну зиму для українців

Зима буде складною для українців, адже внаслідок обстрілів та бойових дій Україна втратила половину енергопотужностей. Про це йдеться у статті єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон для Financial Times. За її словами, наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни.

Вона зазначила, що інтенсивність атак Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру України істотно посилилася, а деякі об'єкти було зруйновано вже після оперативно проведеної реконструкції. На сьогоднішній день Росія знищила або захопила близько 9 ГВт електроенергії, що виробляється Україною. Це половина електроенергії, необхідної Україні взимку.

Представниця ЄС попередила, що відсутність електропостачання означає відсутність доступу до основних послуг і зазначила, що деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя під час зимових морозів.