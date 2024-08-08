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МОЗ розповів про нову безкоштовну послугу для військових та ветеранів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МОЗ розповів про нову безкоштовну послугу для військових та ветеранів
Серед військових на передовій спостерігається високий попит на зубопротезування
фото з відкритих джерел

Сергій Дубров: пацієнт може отримати безкоштовних стоматологічних послуг на суму майже в 40 тисяч гривень

Держава забезпечує не лише лікування поранених, а й компенсує інші медичні послуги. Про це перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров розповів в інтерв’ю для «РБК-Україна».

За словами Дуброва, програма із забезпечення захисників зубопротезуванням запрацювала лише навесні 2024 року.

«З квітня 2024 року для них стартував проект зубопротезування, на що в бюджеті було передбачено фінансування в обсязі 750 млн грн. Пізніше ми побачили, що ця послуга користується дуже високим попитом, і ще актуальне питання лікування зубів наших захисників», – розповів чиновник.

Зростання попиту на стоматологічні послуги серед військових перший заступник міністра охорони здоров’я пов'язує із проблемами гігієни, що мають місце на передовій, зокрема низька якість води. Тож профільне міністерство взяло до уваги високий попит на зубопротезування.

«Ми пропрацювали це питання з Міністерством ветеранів, знайшли фінансування на додатковий пакет послуг і запровадили з 13 червня нову послугу, яка покриває витрати стосовно лікування зубів для наших захисників. Гранична вартість послуг на одного пацієнта становить 24 952 тисяч гривень. Щодо протезування, то держава покриває майже 15 тисяч гривень. Тобто загалом пацієнт може отримати безкоштовних стоматологічних послуг на суму майже в 40 тис. грн», – розповідає заступник.

До слова, запроваджені медичні послуги полягають не лише у зубопротезуванні. Безоплатними відтепер є послуги простого та складного видалення зуба, відновлення зуба без/з використанням анестезії та без/з лікуванням каналів, відновлення зуба включно з пломбуванням каналів з використанням анестезії.

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Теги: послуги фінансування держава військові поранення

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