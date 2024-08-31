Нідерланди передадуть Україні машини, які пересуваються і по землі, і по воді

Україна отримає броньовані амфібійні всюдиходи

Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Міністр оборони Нідерландів підкреслив, що Україна «відчайдушно потребує допомоги в боротьбі з російським агресором».

«Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані», – додав він.

Брекельманс не уточнив, чи прибули перші Viking Bandvagn S10 в Україну і чи планується передача додаткових машин. Раніше про цю військову допомогу Україні не повідомлялось.

Viking Bandvagn S10 – це броньовані амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода. На озброєнні Нідерландів вони перебувають з 2021 року. Зараз країна вирішила замінити їх на сучасніші.

Нагадаємо, Нідерланди не обмежують Україну у використанні та дальності застосування над територією Росії відправлених ЗСУ винищувачів F-16.

Як повідомлялося у липні, Нідерланди виділять 20 мільйонів євро на закупівлю одного мільйона безпілотників для України.