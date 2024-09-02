Третині поранених військових довелося платити медикам хабарі – дослідження

Майже 27% військовослужбовців вдавались до «неформальних платежів» за медичні послуги в період реабілітації після поранень

Шокуючі результати дослідження, проведеного в рамках проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я»: майже третина (27%) військовослужбовців, які проходили реабілітацію після поранень, дізналися, що їм довелося вдаватися до «неформальних платежів» медикам. Серед цивільних цей показник нижчий – 35,8 %.

Особливо тривожним є той факт, що військові платили в середньому значно більші суми, ніж цивільні: 14, 5 тисяч гривень проти 4, 932 тисяч гривень відповідно.

Хоча загалом рівень неформальних платежів у нижній сфері реабілітації, ніж в інших медичних сферах, ці дані викликають серйозне занепокоєння. Але захисники України, які ризикували своїм життям та здоров'ям, вимагали додатково платити за належну медичну допомогу.

Дослідження показало також, що більшість респондентів (78%) негативно ставляться до хабарництва в медицині. Основними причинами, які спонукають людей до неформальних платежів, назвали бажання віддячити медикам, отримати ширший спектр послуг та покращити якість лікування.







