Перша українка стала світовою суддею з кави

Надія Шлапак тепер є сертифікованим суддею WBC і WBrC

Львів'янка Надія Шлапак, яка разом із чоловіком є засновницею мережі кав’ярень «Креденц», стала світовою суддею з кави. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Українці ще ніколи не судили світові кавові чемпіонати, колись про це лише мріяла. Хотіла, щоб українців знали в цілому світі, як добрих фахівців своєї справи. Це була моя друга спроба, після негативного результату в Афінах, думала, що не повернусь до суддівства ніколи. Рік я виношувала сумніви, але багато працювала над своїм прагненням, кавовою англійською, фаховістю сенсоричною та практичною. Одним словом, це все я до того, що заслужила на ваші вітання», – написала Надія Шлапак.

Вона додала, що тепер є сертифікованим суддею WBC і WBrC.

Як відомо, у світі є популярними міжнародні чемпіонати кави, де відзначають як самі сорти кави, так і способи її приготування.

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