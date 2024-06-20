Німецькі політики закликають скасувати пільги українським біженцям – The Guardian

Німецькі консерватори закликають до змін у політиці, оскільки соціальні виплати для біженців з України вищі, ніж у сусідніх країнах

Українські біженці в Німеччині повинні бути позбавлені доступу до соціальних виплат, натомість їх слід розглядати в рамках системи надання притулку, наполягає низка провідних німецьких політиків, стверджуючи, що нинішню ситуацію стає «складно донести» до виборців. Про це пише The Guardian.

Ці заклики пролунали напередодні зустрічі міністрів внутрішніх справ 16 земель країни та федерального міністра внутрішніх справ, дехто з них заявив, що Німеччина насправді є надто привабливою для українських громадян, оскільки платить їм більше, ніж сусідні країни, зазначає The Guardian.

Близько 1,1 мільйона українців знайшли притулок у Німеччині після повномасштабного вторгнення Росії в їхню країну в лютому 2022 року. Вони мають право на соціальну виплату у розмірі 563 євро на місяць. Німеччина також покриває такі витрати, як оренда житла, опалення та медичне обслуговування, повідомляє газета.

Цього року Німеччина виділить від 5,5 до 6 мільярдів євро на фінансування українців, згідно з даними міністерства фінансів.

Томас Штробль, міністр внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини, заявив, що він сподівається заручитися підтримкою у зміні політики щодо біженців з України.

«Цілком можливо, що причиною того, що в Німеччині особливо багато українців, на відміну від інших сусідів, таких як Франція, наприклад, є те, що у нас високі соціальні виплати, яких немає більше ніде в Європі», – сказав міністр.

Критики, такі як Штробль та міністри внутрішніх справ Бранденбургу і Баварії Міхаель Штюбген і Йоахім Геррманн, які також є членами консервативного альянсу, стверджують, що рівень виплат не стимулює українців шукати роботу.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини вирішив зберегти виплати безробітним українським біженцям, відкинувши вимоги опозиції зменшити ці виплати. Ця політика спрямована на швидку інтеграцію українців у німецьке суспільство та забезпечення їм можливості працювати, пише Deutsche Welle. За словами офіційного представника уряду Штеффена Хебештрайта, така позиція відповідає прагненню інтегрувати українців у німецький ринок праці та забезпечити їм гідні умови життя.