Путін так і не став ворогом номер один для Заходу. Але чому?

Ракетний удар по ТЦ «Амстор» у Кременчуці – терористичний акт, здійснений Збройними силами Російської Федерації 27 червня 2022 року

«Я намагаюсь уявити, як Черчилль чи Рузвельт висловлюють співчуття Гітлеру за зґвалтування німкень радянськими солдатами»

27 липня 2022 року російська ракета убила 59 мирних українців в ТЦ Амстор, м. Кременчуг.

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Всі чудово знали, хто це зробив, хоча путін не визнав удар, а російські змі писали, що це фейк.

23 березня 2024 року весь цивілізований світ висловлює співчуття путіну за теракт в ТЦ Крокус.

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Я намагаюсь уявити, як Черчилль чи Рузвельт висловлюють співчуття Гітлеру за зґвалтування німкень радянськими солдатами. Чи може співчуття Саддаму Хусейну, Бін Ладену, Полу Поту, чи навіть банально Башару Асаду, і іншим диктаторам, які розв'язали криваві війни?

На жаль, те, що відбувається означає, що путін не став терористом і ворогом номер 1 для Заходу. І це чудово пояснює, що відбувається з допомогою нам.