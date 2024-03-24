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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Путін так і не став ворогом номер один для Заходу. Але чому?

glavcom.ua
Ракетний удар по ТЦ «Амстор» у Кременчуці – терористичний акт, здійснений Збройними силами Російської Федерації 27 червня 2022 року
скріншот з відео

«Я намагаюсь уявити, як Черчилль чи Рузвельт висловлюють співчуття Гітлеру за зґвалтування німкень радянськими солдатами»

27 липня 2022 року російська ракета убила 59 мирних українців в ТЦ Амстор, м. Кременчуг.

Всі чудово знали, хто це зробив, хоча путін не визнав удар, а російські змі писали, що це фейк.

23 березня 2024 року весь цивілізований світ висловлює співчуття путіну за теракт в ТЦ Крокус.

Я намагаюсь уявити, як Черчилль чи Рузвельт висловлюють співчуття Гітлеру за зґвалтування німкень радянськими солдатами. Чи може співчуття Саддаму Хусейну, Бін Ладену, Полу Поту, чи навіть банально Башару Асаду, і іншим диктаторам, які розв'язали криваві війни?

На жаль, те, що відбувається означає, що путін не став терористом і ворогом номер 1 для Заходу. І це чудово пояснює, що відбувається з допомогою нам.

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Теги: теракт путін російська ракета

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Віктор Андрусів

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