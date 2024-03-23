Теракт у Підмосков'ї: що відомо про підозрюваних і як росіяни шиють «український слід»

Інформацію про нібито «український слід» у справі про теракт у «Крокусі» розповсюдила Федеральна служба безпеки Росії

22 березня у Підмосков'ї група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі міста Красногорськ перед початком концерту гурту «Пікнік». Після того у ТЦ «Крокус Сіті Хол» почалася сильна пожежа. Станом на зараз відомо про 115 загиблих, йдеться у статті Texty.org.ua.

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Слідком РФ заявив, що кількість загиблих ще зросте.

За попередніми даними, причиною загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.

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Що пишуть російські ресурси про підозрюваних

Телеграм-канал «База» пише, що автомобіль, «Рено», на якому пересувалися підозрювані, було виявлено вночі в Брянській області. У початкових повідомленнях ЗМІ йшлося про те, що машину з терористами було зупинено за 16 км від Білорусі – у селищі Теплий Брянської області. Однак пізніше депутат Олександр Хінштейн назвав інше місце ймовірного затримання авто – село Хацунь Брянської області. Від нього до України близько 153 кілометрів, до Білорусі – 250, звернув увагу телеграм-канал Astra.

За словами Хінштейна, машина не зупинилася на вимогу силовиків і спробувала втекти. Під час переслідування було відкрито стрілянину, авто перекинулося.

У підсумку одного ймовірного терориста затримали на місці, інші зникли в лісі. Незабаром було виявлено і затримано другого підозрюваного. У салоні «Рено» знайдено пістолет «ПМ», магазин до автомата «АКМ» і паспорти громадян Таджикистану.

Машина належала Руслану Назарову, який проходив за орієнтуваннями як підозрюваний, але з'ясувалося, що авто він продав, а під час теракту був вдома.

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За попередніми даними, один із затриманих – 19-річний уродженець Душанбе Мухаммадсобир Файзов. Він отримав травму ока, його доправили в лікарню, а потім забрали з реанімації російські спецслужби.

У Росії просувають версію з причетністю України

Російське ФСБ відзвітувало Путіну про затримання 11 осіб, зокрема 4 терористів, які брали участь у теракті у «Крокус сіті холі». ФСБ заявило, що «терористи намагалися втекти в бік російсько-українського кордону, планували його перейти та мали контакти на українській стороні».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ – це «брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався».

»Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця. Ці заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві», – сказав він у коментарі РБК-Україна.

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Центр протидії дезінформації повідомляє, що російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що Україна «причетна до теракту 22 березня».

Для створення цього фейку вони використали кадри з телемарафону за 16 березня. Також вони замінили гостя, начальника ГУР Кирила Буданова, на фейкове відео з Олексієм Даніловим.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «Україна ніколи не використовувала тероризм як метод ведення війни, на відміну від Росії».

У Білому домі заявили, що ніщо не вказує на причетність Києва до нападу.

Версія про ІДІЛ

Після теракту низка ЗМІ, зокрема CNN, написали про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Угрупування взяло на себе відповідальність за напад у короткій заяві, опублікованій пов'язаним з ІДІЛ інформаційним агентством Amaq у Telegram у п'ятницю. Однак терористи не надали жодних доказів на підтвердження своєї заяви.

Крім того, Telegram-канал ASTRA повідомляє, що у мережі з'явилося відео нібито від членів відділення ІДІЛ «Вілаят Кавказ», які взяли на себе відповідальність за теракт у Підмосков'ї. Достовірність цього відео також не підтверджена.

Експерт ВВС з екстремістських угруповань Міна Аль-Ламі розповідає, що в березні ІД опублікувало відео, на якому чоловік, імовірно, з угруповання «Вілаят Кавказ», клянеться у вірності ІД.

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Як пише ЄП з посиланням на CBS News, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.

Посадовець США, що коментував на умовах анонімності, сказав, що Штати мають розвіддані, які підтверджують заяви ІДІЛ про їхню відповідальність за теракт, і не мають причин ставити цю заяву під сумнів.

Як пише BBC, є версія, що за нападом на «Крокус» може стояти «Вілаят Хорасан» – афганський осередок ІД.