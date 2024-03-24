Хто несе відповідальність за теракт під Москвою? Відповідь Білого дому

Білий дім вважає, що ІДІЛ несе повну відповідальність за теракт

Жодної української участі в організації теракту не було

Угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) несе повну відповідальність за теракт у торговому центрі «Крокус Сіті Хол». Про це повідомила офіційна речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон, передає «Голос Америки».

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«ІДІЛ несе повну відповідальність за цю атаку. Жодної української участі не було», – сказала речниця.

Як зазначає видання, співробітники розвідки США мають дані про те, що афганська філія угруповання Ісламська держава ІД-Хорасан несе відповідальність за напад.

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Нагадаємо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (також відоме як «ІДІЛ») взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську.

У суботу, 23 березня, угруповання джихадистів «Ісламська держава» (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про напад на концертний зал «Крокус Сіті Холл» на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між «Ісламською державою» та «країнами, які борються з ісламом».

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До слова, російський диктатор Володимир Путін вирішив звернутися до росіян з приводу теракту в «Крокусі». Зробив він це майже через 20 годин із моменту трагедії.