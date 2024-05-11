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Німецькі депутати пропонують країнам НАТО захищати українське небо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Німецькі депутати пропонують країнам НАТО захищати українське небо
На думку німецьких депутатів, не варто виключати повітряну оборону України з території Польщі та Румунії у довгостроковій перспективі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Системи ППО членів Альянсу дозволили б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів

Депутати, що входять до низки німецьких політичних партій, зокрема й урядущої Вільної демократичної партії (ВДП) та Союзу 90 («Зелені») вважають, що країни НАТО мають застосувати свої системи протиповітряної оборони для захисту заходу України. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на газету FAZ.

Ідею вперше висловили експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічник генсека НАТО, генерал-лейтенант Горст-Гайнріх Браус.

На думку Ланґе, системи ППО, розташовані на східних кордонах Альянсу, дозволили б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів та розвантажити українські сили ППО.

Представниця «Зелених» Агнешка Бруггер зауважила, що буде правильно розташувати системи ППО Альянсу на кордонах сусідніх з Україною держав так, щоб вони могли захищати й західні території нашої країни.

Її однопартієць Антон Гофрайтер зазначив, що повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі. Водночас він зазначив, що про це наразі не йдеться, і зараз для Заходу головне значно збільшити постачання Україні озброєнь та боєприпасів.

Крім того, депутат від «Вільних демократів» Маркус Фабер заявив, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому назвав необхідним гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі. За його словами, за таких умов цілком можливе залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною.

За те, щоб сили НАТО збивали російські безпілотники над Україною, виступив також представник опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер:  «Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт».

Опозиціонер навів приклад Ізраїля, якому у квітні США, Франції та Британія допомогли відбити масовану повітряну атаку з боку Ірану та його проксі. Кізеветтер звернув увагу на те, що держави, які в подібній ситуації надали допомогу, не стали автоматично сторонами конфлікту.

Нагадаємо, що у світі виник гострий дефіцит пускових установок Patriot та ракет до них. Найбільше боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль. 

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звертався до партнерів США із закликом передавати системи протиповітряної оборони Patriot Україні.

До слова, засоби протиповітряної оборони для України зараз є пріоритетом.

Як повідомлялося, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

Теги: НАТО війна Україна Німеччина системи ППО

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