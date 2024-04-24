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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

«Великий наступ» росіян. Окупанти несуть суттєві втрати по артилерії

glavcom.ua
Бійці ЗСУ стійко тримають оборону попри активну роботу російської авіації
фото: ЗСУ

США можуть дати нам найбільш далекобійну версію Atacms під позначенням M57

Почнемо і на цей раз із новин, які стосуються військової допомоги від США, вкрай необхідної нам зараз на полі бою. Сенат схвалив відповідний законопроект, тепер його має лише підписати Байден. І на цьому тлі в західних ЗМІ уже пішли повідомлення про те, що ймовірно американці для майбутнього пакету військової допомоги Україні візьмуть техніку одразу із баз зберігання в Європі.

Якщо це справді буде так, то це гарний варіант, бо тоді швидкість доставки залежатиме лише від швидкості руху на європейських залізницях.

Крім того, пішли повідомлення і про те, що на цей раз США можуть дати нам найбільш далекобійну версію Atacms під позначенням M57. Якщо і коли це відбудеться, то тут можна навіть не гадати, по яким саме цілям армії РФ полетять такі ракети, бо тут може бути безліч варіантів, і кожен з них буде болючим для ворога.

Якщо говорити про реалії безпосередньо на полі бою, то маємо наголосити не тільки на тому, що РФ фактично вже веде «великий наступ» на Сході України, якщо виходити чисто із цифр по кількості сутичок за добу.

Але й також і на тому, що російські нападники несуть суттєві втрати по артилерії – мінімум по 30, а то і по 40 артсистем за добу.

Востаннє такі показники по «викошуванню» ворожої артилерії були влітку минулого року, під час тодішнього контрнаступу ЗСУ.

По тому, що наразі відбувається за напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Найгарячішими точками тут є наразі Бердичі та Очеретине, де наші воїни дають гідну відсіч росіянам.

Бахмутський напрямок

Тут ворог на даний момент переніс свої зусилля знову на Білогорівку в Луганській області, та Іванівку і Кліщіївку біля самого Бахмуту. Бійці ЗСУ стійко тримають оборону попри активну роботу російської авіації.

Новопавлівський напрямок

Тут ситуацію можна окреслити й так: стримування російських нападників у боях за Новомихайлівку наші бійці ведуть і далі.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Судячи за активністю дій окупантів тут на полі бою, командування армії РФ ці два напрямки розглядає як другорядні, але не менш важливі в контексті розмивання зусиль Сил оборони України.

Південь загалом

Тут і далі триває позиційне стримування ворога в районах біля Кринок, Роботиного і Старомайорського.

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Джерело
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Теги: ворог наступ військова допомога війна

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