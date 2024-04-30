Міноборони назвало премії за знищену техніку окупантів

Для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.

За знищення ворожої техніки українські військовослужбовці можуть отримати грошову винагороду. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.

«Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою», – пояснив Лазуткін.

На які премії можу розраховувати військові:

підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тис. грн;

танк – 48,72 тис. грн;

броньована машина – 40 тис. грн;

літак чи гелікоптер – більше 100 тис. грн;

корабель першого рангу – 243 тис. грн.

«Скажімо так, чергову «Москву» також є серйозний стимул нищити», – додав речник.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 468 720 солдатів.

станом на 30 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 468720 (+1250) осіб,

танків ‒ 7307 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 14046 (+39) од.

Наразі триває 797-й день російської повномасштабної військової агресії проти України.