Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони назвало премії за знищену техніку окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало премії за знищену техніку окупантів
Підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тис. грн
фото з відкритих джерел

Для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.

За знищення ворожої техніки українські військовослужбовці можуть отримати грошову винагороду. Про це повідомив  речник Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.

«Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою», – пояснив Лазуткін.

На які премії можу розраховувати військові:

  • підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тис. грн;
  • танк – 48,72 тис. грн;
  • броньована машина – 40 тис. грн;
  • літак чи гелікоптер – більше 100 тис. грн;
  • корабель першого рангу – 243 тис. грн.

«Скажімо так, чергову «Москву» також є серйозний стимул нищити», – додав речник.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 468 720 солдатів.

станом на 30 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 468720 (+1250) осіб,
танків ‒ 7307 (+22) од,
бойових броньованих машин ‒ 14046 (+39) од.

Наразі триває 797-й день російської повномасштабної військової агресії проти України. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024
Теги: премія гроші війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що Україна гостро потребує боєприпаси
Директор ЦРУ заявив, що Україна може програти війну у 2024 році
19 квiтня, 02:34
Кремль спокійно відправив на смерть сотні тисяч росіян
«Мертві та загублені». Куди зникли 25 тисяч окупантів?
18 квiтня, 20:00
На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу
17 квiтня, 19:58
Нардеп Данило Гетманцев визнає, що не всім його колегам комфортно у Верховній Раді
Данило Гетманцев: Прикривати меншими донатами несплату податків – це звичайне мародерство Інтерв'ю
16 квiтня, 10:00
Деякі мікрорайони Часового Яру вже стерті з лиця землі
«Летить все, що є». Глава Часового Яру порівняв місто з Бахмутом та Авдіївкою
10 квiтня, 20:02
Професор назвав Америку «ключовим компонентом у боротьбі світу проти жахливого мракобісся»
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
10 квiтня, 08:06
Українські інженери розробили щонайменше 16 різних типів ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності
Україна може застосувати далекобійні дрони для ударів по Уралу та Заполяр'ї – Bild
5 квiтня, 11:19
Прокуратура висунула ексдепутату Глорії Гревцовій обвинувачення за двома статтями
Виправдовувала воєнні злочини РФ: у Латвії ексдепутатка оголошена в розшук
4 квiтня, 05:49
НАТО зможе перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України
Генсек НАТО пропонує створити спеціальний фонд для допомоги Україні – Bloomberg
2 квiтня, 20:17

Суспільство

Військовий виш знайшов заміну соратнику Шарія: хто очолив кафедру журналістики
Військовий виш знайшов заміну соратнику Шарія: хто очолив кафедру журналістики
Міноборони назвало премії за знищену техніку окупантів
Міноборони назвало премії за знищену техніку окупантів
Поет, сценарист, бард та кіноперекладач. Згадаймо Іллю Чернілевського
Поет, сценарист, бард та кіноперекладач. Згадаймо Іллю Чернілевського
Засуджений в Україні ієрарх УПЦ МП просить відпустити його до Росії
Засуджений в Україні ієрарх УПЦ МП просить відпустити його до Росії
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Reuters повідомив, де Україні взяти кошти для війни
Reuters повідомив, де Україні взяти кошти для війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
48K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
41K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
16K
Що чекає на громадян після уточнення даних: пояснення речника Полтавського ТЦК
14K
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
9855
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua