Норвегія оголосила про надання Україні $1,8 млрд допомоги

Премʼєр Норвегії оголосив, що його держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців

До кінця цього року Норвегія виділить Україні $1,8 млрд допомоги і продовжить підтримку країни. Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Осло.

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«Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні... Пан Президент Зеленський та його уряд повинні платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам. Ми маємо можливість допомогти з 1 мільярдом доларів США на 2023 рік, який скоро закінчується. Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік», – сказав Стере.

Премʼєр Норвегії оголосив, що його держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців. Це стосуватиметься, зокрема, прямої економічної підтримки критичним послугам в Україні, щоб не було жодних затримок у поставках для українців.

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Стере додав, що Норвегія намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи засоби ППО, та нарощує з європейськими партнерами фінансування оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для Збройних сил України.

Зокрема Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Nasams.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 грудня прибув до Норвегії для участі в другому саміті Україна – Північна Європа. Перед цим він здійснив робочий візит до Сполучених Штатів Америки, де, зокрема, зустрівся з Президентом Джо Байденом та сенаторами.