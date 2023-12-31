КНДР розкрила плани щодо запуску розвідувальних супутників у 2024 році

Кім Чен Ин заявив, що в країни немає іншого вибору, окрім як просувати вперед ядерні амбіції

Північна Корея заявила про намір наступного року запустити три додаткові військові розвідувальні супутники та створити безпілотні літальні апарати для просування збройних сил. Про це пише Reuters.

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«Грунтуючись на досвіді успішного запуску та експлуатації першого розвідувального супутника у 2023 році, було оголошено завдання запуску трьох додаткових розвідувальних супутників у 2024 році для енергійного сприяння розвитку космічної науки та техніки», – йдеться у доповіді на річній політичній зустрічі під головуванням очільника Північної Кореї Кім Чен Ина.

Під час виступу Кім Чен Ин заявив, що в країни немає іншого вибору, окрім як просувати вперед ядерні амбіції та налагоджувати глибші зв’язки з антиамериканськими країнами, оскільки Пхеньян стикається з безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США.

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«Ми офіційно заявляємо, що якщо США та Південна Корея спробують протистояти нам у військовій формі, то наші сили ядерного стримування дадуть відповідь», – заявив лідер КНДР.

Нагадаємо, у листопаді Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.

Раніше КНДР заявила, що її розвідувальний супутник сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США.

До слова, Північна Корея заявила, що втручання в роботу її супутників дорівнюватиме оголошенню війни.