Нова Зеландія надаватиме українським біженцям посвідку на проживання

Охочі отримати посвідку мають надати медичну довідку, пройти перевірку та сплатити $708

Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання тим українцям, що прибули до країни за спеціальною візою, запровадженою після початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву уряду країни.

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Власники спеціальної української візи, які отримають документ до 15 березня 2024 року, зможуть подати заявку на отримання посвідки.

За даними уряду Нової Зеландії, наразі такі візи отримали 1 510 українців, 340 з яких вже отримали посвідку на проживання. Після 15 березня 2024 року уряд припинить видачу спецвіз.

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Охочі отримати посвідку мають надати медичну довідку, пройти перевірку та сплатити $708.

Зауважимо, у звʼязку з війною в Україні в Новій Зеландії запустили у 2022 році спеціальну візу для українців, яка дозволяє новозеландцям українського походження подавати заяву на отримання візи, щоб привезти до Нової Зеландії членів своїх сімей, які перебувають в Україні.

До слова, українські біженці в Ірландії можуть опинитися просто неба: названо причину.

Раніше повідомлялося, що у Британії скандал через біженців з України. Мешканці англійського Лінкольншира протестують через купівлю житла для українців.

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Зауважимо, США продовжили тимчасовий захист для українських біженців.