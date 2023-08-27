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Нова Зеландія надаватиме українським біженцям посвідку на проживання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нова Зеландія надаватиме українським біженцям посвідку на проживання
15 березня 2024 року уряд припинить видачу спецвіз
фото з відкритих джерел

Охочі отримати посвідку мають надати медичну довідку, пройти перевірку та сплатити $708

Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання тим українцям, що прибули до країни за спеціальною візою, запровадженою після початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву уряду країни.

Власники спеціальної української візи, які отримають документ до 15 березня 2024 року, зможуть подати заявку на отримання посвідки.

За даними уряду Нової Зеландії, наразі такі візи отримали 1 510 українців, 340 з яких вже отримали посвідку на проживання. Після 15 березня 2024 року уряд припинить видачу спецвіз.

Охочі отримати посвідку мають надати медичну довідку, пройти перевірку та сплатити $708.

Зауважимо, у звʼязку з війною в Україні в Новій Зеландії запустили у 2022 році спеціальну візу для українців, яка дозволяє новозеландцям українського походження подавати заяву на отримання візи, щоб привезти до Нової Зеландії членів своїх сімей, які перебувають в Україні.

До слова, українські біженці в Ірландії можуть опинитися просто неба: названо причину.

Раніше повідомлялося, що у Британії скандал через біженців з України. Мешканці англійського Лінкольншира протестують через купівлю житла для українців.

Зауважимо, США продовжили тимчасовий захист для українських біженців.

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Теги: Нова Зеландія біженці

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