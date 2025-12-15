Новий чеський уряд склав присягу під керівництвом Бабіша

Бабіш слідує прикладу Угорщини та Словаччини, відмовляючись від військової та фінансової допомоги Україні

Новий чеський коаліційний уряд на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем вступив на посаду в понеділок з наміром відвести країну від підтримки України та відмовитися від деяких ключових політик Європейського Союзу. Про це повідомляє АР.

Президент Петр Павел привів до присяги кабінет міністрів Бабіша у Празькому граді.

Бабіш, який раніше був прем'єр-міністром у двох урядах з 2017 по 2021 рік, і його політичний рух ANO, здобули велику перемогу на жовтневих виборах у країні і домовилися сформувати коаліційний уряд більшості з двома невеликими політичними групами: антимігрантською партією «Свобода і пряма демократія» (SPD) та праворадикальною партією «Автомобілісти».

Партії, які поділяють захоплення президентом США Дональдом Трампом, сформували уряд із 16 членів. ANO мають вісім посад і посаду прем'єр-міністра. «Автомобілісти» мають чотири, а партія SPD – три. Голова партії «Автомобілісти» Петр Мачінка обійматиме посаду міністра закордонних справ та міністра охорони навколишнього середовища.

Бабіш має намір приєднатися до свого угорського та словацького колег Віктора Орбана з та Роберта Фіцо, чиї країни відмовилися надати військову допомогу Україні та виступають проти санкцій ЄС щодо Росії. Бабіш відхилив будь-яку фінансову допомогу своєї країни Україні та гарантії для кредитів ЄС для України.

Він також припустив, що його уряд відмовиться від «чеської ініціативи», яка лише цього року придбала близько 1,8 мільйона артилерійських снарядів Україні.

Партія SPD не бачить майбутнього для чехів у ЄС і НАТО і хоче прогнати більшість з 380 тисяч українських біженців, які перебувають у країні. Партія не вважає Росію загрозою, а її члени повторюють її пропаганду.

«Автомобілісти» відкинули «Зелену угоду» ЄС і запропонували відродити вугільну промисловість та відносини зі Словаччиною, Угорщиною та Польщею в рамках неформальної групи, відомої як V4, діяльність якої була зупинена через розбіжності в поглядах на російську війну проти України.

Новий уряд пообіцяв представити план зниження цін на електроенергію, скасування пенсійної реформи та зміни фінансування державного радіо і телебачення, що, на думку критиків, призведе до встановлення урядового контролю над мовниками.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Заступниками прем'єр-міністра стали Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від «Автомобілістів за себе» та Яромір Зуна від SPD.