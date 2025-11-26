Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем

«Володимир Путін повинен визнати, що у нього немає можливості успішно вийти з війни в Україні» – заявив Мерц

Мерц наголосив, що будь-який мирний план з Росією має враховувати позицію України та підтримку європейських союзників

26 листопада 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив у нижній палаті парламенту Бундестаг, підкресливши, що будь-яка угода щодо завершення війни в Україні має враховувати позицію України. Про це повідомляє Reuters.

Фрідріх Мерц заявив, що президент Росії Володимир Путін повинен визнати, що у нього немає можливості успішно вийти з війни в Україні.

«Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але угода, укладена між великими державами без згоди України та без згоди європейців, не стане основою для справжнього, сталого миру в Україні», – сказав Мерц у нижній палаті парламенту Бундестагу.

Канцлер наголосив, що угода, укладена між великими державами без участі Києва та європейців, не забезпечить справжній та тривалий мир.

«Рішення щодо європейських питань можуть прийматися лише за взаємною згодою. Україна – не пішак, а суверенний суб'єкт, який відстоює власні інтереси та цінності», – заявив Мерц.

Канцлер додав, що Німеччина продовжуватиме підтримувати український народ і використовуватиме для цього заморожені російські активи.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості досягнення угоди про припинення війни в Україні до встановленого Дональдом Трампом терміну – четверга.