Президент Чехії призначив новий уряд

ANO отримала вісім місць в уряді, SPD матиме трьох міністрів, а «Автомобілісти за себе» – чотирьох

Президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Prague International.

Бабіш представить міністрів на їхніх посадах пізніше цього ж дня. Заступниками прем'єр-міністра стануть Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від «Автомобілістів за себе» та Яромір Зуна від SPD. Очікується, що ANO матиме вісім місць в уряді, крім прем'єр-міністра, SPD матиме трьох міністрів, а «автомобілісти» – чотирьох.

Пізніше Бабіш зустрінеться із Петром Фіалою, який передасть йому 80-сторінковий звіт прем'єра про стан Чехії, в якому будуть підсумки результати роботи його уряду.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел призначив мільярдера, лідера популістської партії ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром. До його кабінету увійдуть ультраправа, антиєвропейська і проросійська партія SPD та партія «Автомобілісти за себе», основною метою якої є протидія кліматичній політиці ЄС.

Бабіш, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах 3-4 жовтня, замінив правоцентристський уряд.

До слова, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш зробив гучну заяву щодо фінансової допомоги Україні, підкресливши, що державна скарбниця порожня, і країна не має наміру виступати гарантом чи надавати кошти іншим державам.