Україна завалила своїми яйцями три країни
Попит на українські яйця в Європі зростає, експорт за січень–жовтень 2025 року підскочив на понад 70%
За десять місяців 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тис. тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшими покупцями стали Іспанія, Велика Британія та Чехія. Про це повідомляє Agravery.com.
За даними Державної митної служби, в грошовому вираженні надходження від експорту яєць склали $162,1 млн, що у 2,7 раза більше, ніж у січні–жовтні 2024 року. Це свідчить про зростання попиту на українську продукцію на світових ринках.
Найбільші покупці українських яєць:
- Іспанія – 17,7% від експорту;
- Велика Британія – 13,1%;
- Чехія – 11,7%.
Збільшення поставок на ці напрямки демонструє успішну диверсифікацію ринків збуту та посилення позицій українських експортерів у Європі.
Нагадаємо, що ціни на курячі яйця в Україні повільно зростають, змушуючи споживачів уважніше придивлятися до цінників. Зокрема, у мережі «Сільпо» спостерігається значний ціновий діапазон, який залежить від кількості, виробника та розміру яєць.
