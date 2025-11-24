Головна Гроші Бізнес
Україна завалила своїми яйцями три країни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна завалила своїми яйцями три країни
Україна значно збільшила поставки яєць за кордон у 2025 році
Попит на українські яйця в Європі зростає, експорт за січень–жовтень 2025 року підскочив на понад 70%

За десять місяців 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тис. тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшими покупцями стали Іспанія, Велика Британія та Чехія. Про це повідомляє Agravery.com.

За даними Державної митної служби, в грошовому вираженні надходження від експорту яєць склали $162,1 млн, що у 2,7 раза більше, ніж у січні–жовтні 2024 року. Це свідчить про зростання попиту на українську продукцію на світових ринках.

Найбільші покупці українських яєць:

  • Іспанія – 17,7% від експорту;
  • Велика Британія – 13,1%;
  • Чехія – 11,7%.

Збільшення поставок на ці напрямки демонструє успішну диверсифікацію ринків збуту та посилення позицій українських експортерів у Європі.

«У січні–жовтні 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тис. тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж за такий самий період минулого року», – повідомляє AgroReview.

Нагадаємо, що ціни на курячі яйця в Україні повільно зростають, змушуючи споживачів уважніше придивлятися до цінників. Зокрема, у мережі «Сільпо» спостерігається значний ціновий діапазон, який залежить від кількості, виробника та розміру яєць.

Теги: експорт Чехія Іспанія Велика Британія Україна

