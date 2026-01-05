Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мадуро з дружиною прибули до суду в Нью-Йорку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мадуро з дружиною прибули до суду в Нью-Йорку (фото)
Засідання у справі очільника Венесуели відбудеться 5 січня о 19:00 за київським часом
фото: Shutterstock

Сполучені Штати звинувачують венесуельського політика за кількома тяжкими кримінальними статтями

У понеділок, 5 січня, очільник Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружина Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року, а в січні 2026 року після його захоплення американськими силами звинувачення оновили й офіційно висунули йому особисто.

Мадуро з дружиною прибули до суду в Нью-Йорку (фото) фото 1
Мадуро з дружиною прибули до суду в Нью-Йорку (фото) фото 2
Правоохоронці доставляють очільника Венесуели до суду
Правоохоронці доставляють очільника Венесуели до суду
фото: Reuters

Засідання заплановане на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Справу розглядатиме 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн – один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели». 

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.

Читайте також:

Теги: Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
3 сiчня, 23:07
Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Білий дім змінив час зустрічі Зеленського та Трампа
28 грудня, 2025, 06:16
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
28 грудня, 2025, 02:54
Відкладення нових тарифів є останнім сигналом того, що адміністрація Трампа прагне стабілізувати відносини з Китаєм
США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року
23 грудня, 2025, 17:28
Президент Зеленський оцінив переговори з представниками США
Зеленський оцінив переговори з американцями у Берліні
15 грудня, 2025, 19:36
У США подали до суду на Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі
У США подали до суду на Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі
13 грудня, 2025, 07:59
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
12 грудня, 2025, 22:32
Переговори продовжаться вже сьогодні
Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні
6 грудня, 2025, 02:56

Політика

Мадуро з дружиною прибули до суду в Нью-Йорку (фото)
Мадуро з дружиною прибули до суду в Нью-Йорку (фото)
Німецька розвідка роками таємно прослуховувала розмови Барака Обами
Німецька розвідка роками таємно прослуховувала розмови Барака Обами
Верховний лідер Ірану розробив план втечі до Москви – The Times
Верховний лідер Ірану розробив план втечі до Москви – The Times
Аналітики пояснили, чому Кремль стримано відреагував на операцію США у Венесуелі
Аналітики пояснили, чому Кремль стримано відреагував на операцію США у Венесуелі
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Вучич заявив, що у Сербії відновить роботу підсанкційний завод «Газпрому»
Вучич заявив, що у Сербії відновить роботу підсанкційний завод «Газпрому»

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua