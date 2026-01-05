Мадуро з дружиною прибули до суду в Нью-Йорку (фото)

Сполучені Штати звинувачують венесуельського політика за кількома тяжкими кримінальними статтями

У понеділок, 5 січня, очільник Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружина Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року, а в січні 2026 року після його захоплення американськими силами звинувачення оновили й офіційно висунули йому особисто.

Правоохоронці доставляють очільника Венесуели до суду фото: Reuters

Засідання заплановане на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Справу розглядатиме 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн – один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.