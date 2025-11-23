Трамп звинуватив владу України у невдячності

Трамп заявив, що «лідери України» не висловили вдячності за зусилля США, а Європа продовжує купувати нафту в РФ

Трамп вважає, що війна між Росією та Україною ніколи не розпочалася б «за правильного керівництва з боку США та Києва»

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України «не висловило ніякої вдячності» за американські зусилля для завершення війни. Як інформує «Главком», про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, «насильницького й жахливого конфлікту», як він назвав російську війну проти України, не сталося б «за наявності сильного та правильного керівництва США та України».

«Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані й украдені, війни між Україною та Росією б не було, як і під час мого першого терміну на посаді, коли про це навіть не йшлося. Путін ніколи б не напав! Лише побачивши «Сонного Джо» в дії, він сказав: «Тепер мій шанс!». Решта – історія, і конфлікт триває», – вважає Трамп.

Він додав, що російсько-українська війна «є програшем для всіх», і звинуватив «керівництво» України в тому, що те, мовляв, «не висловило ніякої вдячності за наші зусилля» для досягнення миру.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.