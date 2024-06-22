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На озері в Києві розквітли водяні лілії (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На озері в Києві розквітли водяні лілії (фото)
Наразі на озері Тельбін квітнуть одразу кілька кольорів латаття
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Кожного літа люди приїжджають до одного з найбільших озер столиці, щоб помилуватися різнобарвними водяними ліліями

У Дніпровському районі Києва на озері Тельбін розквітли водяні лілії, які посадили місцеві мешканці житлового масиву Березняки кілька років тому.

Наразі тут квітнуть одразу кілька кольорів латаття від чисто білих ніжно-рожевих тонів до насичених червоних відтінків. 

5 фото
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фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Кожного літа люди з різних районів міста та околиць приїжджають до одного з найбільших озер столиці, щоб помилуватися різнобарвними водяними ліліями.

Водяні лілії, латаття або німфеї – справжня окраса кожної водойми. Всього в світі налічується близько 50 видів водяних лілій, розповсюджених по всій Земній кулі. У наших природних водоймах зазвичай зустрічається чисто біле латаття (Nymphaea Candida).

На озері в Києві розквітли водяні лілії (фото) фото 1
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Все латаття – водні рослини, що ростуть в повільно текучих (поблизу берегів річок) або в стоячих водоймах (заводях, старицях, ставках, озерах). Ростуть на мілководді, але деякі добре витримують глибину до 2 м.

Німфеї мають дуже короткий термін цвітіння квітів – всього близько чотирьох днів, зате квітують все літо, а гібриди аж до осені.

На озері в Києві розквітли водяні лілії (фото) фото 2
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Цвітіння латаття починається в травні-червні і триває до вересня або до перших заморозків. Квітки розкриваються вранці і закриваються ввечері.

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Теги: Київ рослини водойма

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