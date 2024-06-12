У Європі зростає вартість оренди житла. Де жити найдорожче
Житлова криза і проблеми із орендою викликають дедалі більше занепокоєнь в Європі
Упродовж року ціни на оренду квартир у країнах ЄС зросли на 9,6%. Найбільший приріст цін зафіксували на однокімнатні квартири у Будапешті, Гаазі та Утрехті. Найдорожче житло для оренди буде у Лісабоні. Про це пише 5.ua
Також експерти відзначають дефіцит нерухомості у більшості європейських столиць. Багато студентів, які не можуть орендувати помешкання, повертаються жити у рідні міста.
Однокімнатні квартири найбільше подорожчали:
- Будапешт (42,9%);
- Гаага (27,8%);
- Утрехт (25,8%).
Студії найбільше подорожчали:
- Лісабон (70,3%);
- Флоренція (33,3%);
- Гамбург (27,4%).
Міста Європи із найдорожчою орендою:
- Лісабон – 2500 євро на місяць;
- Амстердам – 2300 євро/міс;
- Утрехт – 1950 євро/міс;
- Париж – 1802 євро/міс;
- Мюнхен – 1755 євро/міс;
- Мілан – 1750 євро/міс;
- Берлін – 1748 євро/міс;
- Гаага – 1725 євро/міс;
- Флоренція – 1700 євро/міс;
- Роттердам – 1655 євро/міс.
Житлові тренди у Європі
Як пише Euronews, житлова криза викликає дедалі більше занепокоєння в Європі, позначена дефіцитом і, відповідно, зростанням орендної плати. Приблизно 70% жителів ЄС є власниками житла, а решта 30% орендують.
Близько 17% населення ЄС живе в умовах перенаселеності.
«В Європі житловий ландшафт різноманітний, із значним розривом між власниками житла та орендарями. За даними Євростату, у восьми з 36 європейських країн у 2022 році понад 90% населення жили у власних будинках», – йдеться у публікації.
У Швейцарії та Німеччині більше половини населення орендують житло. У Німеччині частка орендарів у 2022 році перевищила 50%, у Швейцарія – 57,7%.
У Північній Македонії, Албанії та Румунії 95% мешканців є власниками помешкань, не набагато відстають Угорщина, Сербія, Хорватія та Чорногорія. А в таких країнах, як Австрія, Туреччина, Данія, Франція, Швеція та Велика Британія, рівень власності на житло є найнижчим.
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