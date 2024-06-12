У Європі зростає вартість оренди житла. Де жити найдорожче

Житлова криза і проблеми із орендою викликають дедалі більше занепокоєнь в Європі

Упродовж року ціни на оренду квартир у країнах ЄС зросли на 9,6%. Найбільший приріст цін зафіксували на однокімнатні квартири у Будапешті, Гаазі та Утрехті. Найдорожче житло для оренди буде у Лісабоні. Про це пише 5.ua

Також експерти відзначають дефіцит нерухомості у більшості європейських столиць. Багато студентів, які не можуть орендувати помешкання, повертаються жити у рідні міста.

Однокімнатні квартири найбільше подорожчали:

Будапешт (42,9%);

Гаага (27,8%);

Утрехт (25,8%).

Студії найбільше подорожчали:

Лісабон (70,3%);

Флоренція (33,3%);

Гамбург (27,4%).

Міста Європи із найдорожчою орендою:

Лісабон – 2500 євро на місяць;

Амстердам – 2300 євро/міс;

Утрехт – 1950 євро/міс;

Париж – 1802 євро/міс;

Мюнхен – 1755 євро/міс;

Мілан – 1750 євро/міс;

Берлін – 1748 євро/міс;

Гаага – 1725 євро/міс;

Флоренція – 1700 євро/міс;

Роттердам – 1655 євро/міс.

Житлові тренди у Європі

Як пише Euronews, житлова криза викликає дедалі більше занепокоєння в Європі, позначена дефіцитом і, відповідно, зростанням орендної плати. Приблизно 70% жителів ЄС є власниками житла, а решта 30% орендують.

Близько 17% населення ЄС живе в умовах перенаселеності.

«В Європі житловий ландшафт різноманітний, із значним розривом між власниками житла та орендарями. За даними Євростату, у восьми з 36 європейських країн у 2022 році понад 90% населення жили у власних будинках», – йдеться у публікації.

У Швейцарії та Німеччині більше половини населення орендують житло. У Німеччині частка орендарів у 2022 році перевищила 50%, у Швейцарія – 57,7%.

У Північній Македонії, Албанії та Румунії 95% мешканців є власниками помешкань, не набагато відстають Угорщина, Сербія, Хорватія та Чорногорія. А в таких країнах, як Австрія, Туреччина, Данія, Франція, Швеція та Велика Британія, рівень власності на житло є найнижчим.