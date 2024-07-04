Київрада включила зелене світло забудові заповідних зон Голосієва

Ділянки що прилягають до Національного заповідника столиця віддала в оренду «Київській овочевій фабриці» ще 20 років тому за часів мера Леоніда Черновецького. Строк оренди спливав 30 липня...

Сьогодні, 4 липня, депутати Київради продовжили дію договорів оренди трьох ділянок у Голосіївському районі. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання.

Депутати Київради прийняли рішення про поновлення ПАТ «Київська овочева фабрика» договору оренди земельної ділянки «для будівництва та обслуговування об'єктів громадського та комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу» в урочищі Самбурки, що в Голосіївському районі.

Ці ділянки віддали в оренду «Київській овочевій фабриці» ще 20 років тому за часів мера Леоніда Черновецького і строк оренди спливає 30 липня.

Як писав «Главком», у зв'язку з завершенням строку оренди ініціативні громадяни і екологи планувати розширити територію нацпарку «Голосіївський» саме за рахунок цих прилеглих ділянок. Якби це сталося, забудовники нічого не змогли б зробити на цій території. Але оскільки Київрада не пішла на зустріч цій ініціативі, будівництво на цій землі планує фірма KAN Development Ігоря Ніконова, який входив у команду нинішнього міського голови Віталія Кличка і працював його першим заступником у КМДА.

Як повідомляв «Главком», питання продовження договорів оренди потрапило у порядок денний Київради попри те, що петиція киян із вимогою припинити договори оренди із «Київською овочевою фабрикою» стосувалася всіх п’яти ділянок. Під цією вимогою підписалися нещодавно майже 9 тис. осіб. Цьогоріч це рекорд. Та й за всю історію столиці це одна з найбільш рейтингових петицій.

Офіс Генпрокурора також вже оскаржує договори щодо двох ділянок, на яких археологи виявили залишки фортифікаційних споруд, трипільську кераміку, житла часів Київської Русі з глиняними печами тощо.

Три інші ділянки, які стоять на порядку денному, – це так звані місцевості Самбурки та Болгарське. І вони безпосередньо межують з приватним сектором Мишоловка (Мишаловка) та нацпарком «Голосіївським». Детальніше про загрозу забудови Голосієва читайте на «Главкомі» у матеріалі На кону – заповідний Китаїв. Куди спішать депутати Київради і улюблений забудовник Кличка.