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Новобраний президент Чехії підтвердив, що збирається приїхати до України

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Новобраний президент Чехії підтвердив, що збирається приїхати до України
Петр Павел продовжуватиме військову підтримку України, щоб не допустити перемоги Росії
фото з відкритих джерел

Петр Павел планує візит до Києва у березні 2023 року

Колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел, який переміг на виборах президента Чехії, планує здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року. Про це Павел сказав в ефірі CNN Prima.

За його словами, ідея спільної з Чапутовою поїздки народилась випадково – вони обидва планували здійснити такий візит. «Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками», – сказав новообраний президент Чехії.

Павел уточнив, що такий візит відбудеться до саміту Північноатлантичного Альянсу, що має відбутись у Вільнюсі у липні 2023 року.

Говорячи про війну в Україні, генерал підтвердив намір продовжувати військову підтримку України й не допустити перемоги Росії. «Шлях до гарантування більшої безпеки для всіх – це повернення до нормального життя, відновлення України як суверенної держави», – вважає він.

У майбутньому, коли Росія зможе це зробити, вважає Павел, необхідно також почати діалог із нею про встановлення нормальних відносин і гарантій взаємної безпеки.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 100% голосів у другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. Павел отримав 58,32% голосів, а його конкурент, колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш – 41,67%. Бабішу вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв – Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому.

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії. Глава Української держави сподівається на тісну особисту співпрацю з новообраним чеським президентом.

Теги: війна росія Чехія вибори Володимир Зеленський

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