Вибори в Чехії: оголошено результати підрахунку 100% голосів

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року

За результатами підрахунку 100% голосів на другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. Про це повідомляє Seznam Zpravy.

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Павел отримав 58,32% голосів, а конкурент, колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш – 41,67%.

Бабішу вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв – Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому.

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У столичному округу Прага Павел отримав понад 76% голосів.

Явка у другому турі виборів президента Чехії склала 70,25%, що стало рекордним показником з 2013 року, коли в країні відбулись перші прямі президентські вибори.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни – десять років.

Нагадаємо, у суботу стало відомо, що на президентських виборах у Чехії переміг Петр Павел.

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Петр Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.

Петр Павел має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському в неділю, 29 січня.

Зеленський уже у Twitter привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії.

Як повідомлялося, перед другим туром виборів Андрей Бабіш заявив, що у випадку обрання не стане втягувати країну у війну проти РФ, якщо Москва нападе на країни НАТО. Зокрема, Чехія не відправлятиме свої війська до Польщі чи країн Балтії, якщо РФ нападе на них.

Андрей Бабіш є одіозною фігурою в Чехії. Він є фігурантом двох справ, які розслідують чеська поліція і Європейське бюро з боротьби зі шахрайством. Крім того, його звинувачують у шахрайстві при отриманні дотаційних коштів від ЄС на свою фірму «Гніздо лелеки».

Чергові вибори президента Чехії проходили у два тури, перший – з 13 до 14 січня, другий – з 27 до 28 січня 2023 року. До другого туру виборів вийшли проросійський кандидат Андрей Бабіш та незалежний кандидат Петр Павел. Після оголошення результатів першого туру, всі кандидати об'єдналися проти Бабіша, підтримавши Петера.