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Новообраний президент Чехії у неділю зателефонує Зеленському з пропозицією

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Новообраний президент Чехії у неділю зателефонує Зеленському з пропозицією
Петр Павел та Зузана Чапутова – несподівана зустріч у виборчому штабі
фото з відкритих джерел

Петр Павел хоче відвідати Україну разом зі словацькою колегою

Новий президент Чехії Петр Павел має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському в неділю, 29 січня. Як повідомляє видання Pravda, темою розмови стане спільний візит до Києва президентів Чехії та Словаччини.

Така ініціатива виникла у суботу, 28 січня, коли до виборчого штабу Петра Павела несподівано прийшла президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова, аби привітати політика з перемогою на виборах.

Ще під час кампанії Петр Павел заявляв, що свій перший закордонний візит на посаді президента він планує до Братислави, нагадує телеканал ČT24.

Але безпосередньо під час зустрічі зі Зузаною Чапутовою вирішив поєднати цей визіт із поїздкою в Україну. Президентка Словаччини таку ініціативу спільного відвідування Києва підтримала.

У суботу стало відомо, що на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

Петр Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.
Теги: Словаччина Україна Чехія

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