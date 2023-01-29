Новообраний президент Чехії у неділю зателефонує Зеленському з пропозицією

Петр Павел хоче відвідати Україну разом зі словацькою колегою

Новий президент Чехії Петр Павел має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському в неділю, 29 січня. Як повідомляє видання Pravda, темою розмови стане спільний візит до Києва президентів Чехії та Словаччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Така ініціатива виникла у суботу, 28 січня, коли до виборчого штабу Петра Павела несподівано прийшла президентка сусідньої Словаччини Зузана Чапутова, аби привітати політика з перемогою на виборах.

Ще під час кампанії Петр Павел заявляв, що свій перший закордонний візит на посаді президента він планує до Братислави, нагадує телеканал ČT24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але безпосередньо під час зустрічі зі Зузаною Чапутовою вирішив поєднати цей визіт із поїздкою в Україну. Президентка Словаччини таку ініціативу спільного відвідування Києва підтримала.

У суботу стало відомо, що на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.