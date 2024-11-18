Міністр оборони Німеччини вважає правильною розмову Шольца та Путіна

Пісторіус вважає, що Шольц правильно зателефонував Путіну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що рішення канцлера Олафа Шольца провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним було правильним, незважаючи на критику з боку союзників по НАТО та Києва. Про це він повідомив в ефірі телеканалу ARD у неділю ввечері.

«Я вважаю, що було правильним зателефонувати йому (Путіну – ред. ГЛАВКОМ) та чітко висловити наші очікування», – сказав Пісторіус.

Водночас він визнав, що лише через 48 годин після цієї розмови Путін «показав свою позицію щодо мирних переговорів або припинення вогню».

Пісторіус також зазначив, що недільна атака на цивільну інфраструктуру була однією з найжорстокіших і масштабних за останній час. Він підкреслив, що це є доказом для лівого «Блоку Сари Вагенкнехт» і правої «Альтернативи для Німеччини», що «на даний момент не може бути мови про мир з Путіним, але необхідно продовжувати намагання це зробити і водночас підтримувати Україну».

Міністр відкинув припущення, що канцлер здійснив дзвінок через критику Берліна за недостатню дипломатичну активність для завершення війни в Україні. Він зазначив, що телефонна розмова є свідченням постійних зусиль Німеччини для завершення війни, але, на жаль, з боку Путіна в Москві такої готовності немає.

На зауваження модераторки, що Президент України Володимир Зеленський критикував Шольца за те, що він виводить Путіна з міжнародної ізоляції, Пісторіус відповів, що «Путін вже є присутнім на міжнародній арені», маючи на увазі, зокрема, його виступ у Сочі наприкінці жовтня, де він озвучував своє бачення світового порядку.

Водночас міністр оборони Німеччини наголосив, що переговори щодо України не можуть проходити без її участі.

Пісторіус погодився з тим, що Україна повинна вести переговори з Росією з позиції сили, маючи на своєму боці підтримку Заходу. Всі досягнуті домовленості «повинні бути надійно забезпечені», оскільки, як показує досвід, на слова Путіна і його підпис не можна покладатися. При цьому він не уточнив, які саме безпекові гарантії можуть бути надані в цьому контексті.

Відповідаючи на питання про ракети Taurus, Пісторіус зазначив, що ці ракети не змінять ситуацію на полі бою, але додав, що «є питання, які не можна обговорювати в публічному просторі».

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Пізніше Шольц після масованої атаки на Україну почав виправдовуватися за дзвінок Путіну.

Варто сказати, що прем’єр-міністр Кір Стармер відкидає ідею розмови з російським лідером Володимиром Путіним після негативної реакції на канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонний дзвінок російському диктатору.