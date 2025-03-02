МАГАТЕ, ймовірно, змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС без погодження з Україною

Ймовірно, МАГАТЕ тепер планують здійснювати зміну спостерігачів виключно через окуповану територію України, найімовірніше – через Крим

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

За його словами, ще кілька днів тому такий розвиток подій здавався неможливим. Однак МАГАТЕ розмістило свій персонал на ЗАЕС, використавши для цього окуповані території та не отримавши відповідного дозволу з української сторони.

Йозвяк також зазначив, що напередодні чув про плани здійснювати зміну спостерігачів виключно через окуповану територію України, найімовірніше – через Крим.

«Це відбулося без згоди України і всупереч попередженням ЄС. Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який має амбіції стати наступним Генеральним секретарем ООН», – наголосив журналіст.

Водночас російське пропагандистське агентство «РИА Новости» з посиланням на «Росатом» підтвердило проведення ротації на ЗАЕС. У їхній публікації зазначається, що маршрут уперше пролягав територією Росії.

Офіційних коментарів від МАГАТЕ щодо цієї ситуації не надходило.

Раніше ми писали, що Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для нашої країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Це – важливі умови. Сьогодні станція не працює. Вона і не буде працювати, без нас це просто неможливо. А ми будемо виробляти електрику, постачати нашим (споживачам – «Главком») і продавати в Європу», – сказав він.

Президент додав, що всі українські партнери зазначають, що, якби не атомна енергетика, то Україна «всі зими програла б, і в нас була б катастрофа».