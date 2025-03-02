Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

МАГАТЕ, ймовірно, змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС без погодження з Україною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
МАГАТЕ, ймовірно, змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС без погодження з Україною
фото: Слово і діло

Ймовірно, МАГАТЕ тепер планують здійснювати зміну спостерігачів виключно через окуповану територію України, найімовірніше – через Крим

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

За його словами, ще кілька днів тому такий розвиток подій здавався неможливим. Однак МАГАТЕ розмістило свій персонал на ЗАЕС, використавши для цього окуповані території та не отримавши відповідного дозволу з української сторони.

Йозвяк також зазначив, що напередодні чув про плани здійснювати зміну спостерігачів виключно через окуповану територію України, найімовірніше – через Крим.

«Це відбулося без згоди України і всупереч попередженням ЄС. Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який має амбіції стати наступним Генеральним секретарем ООН», – наголосив журналіст.

Водночас російське пропагандистське агентство «РИА Новости» з посиланням на «Росатом» підтвердило проведення ротації на ЗАЕС. У їхній публікації зазначається, що маршрут уперше пролягав територією Росії.

Офіційних коментарів від МАГАТЕ щодо цієї ситуації не надходило.

Раніше ми писали, що Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для нашої країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Це – важливі умови. Сьогодні станція не працює. Вона і не буде працювати, без нас це просто неможливо. А ми будемо виробляти електрику, постачати нашим (споживачам – «Главком») і продавати в Європу», – сказав він.

Президент додав, що всі українські партнери зазначають, що, якби не атомна енергетика, то Україна «всі зими програла б, і в нас була б катастрофа».

Теги: окуповані території журналіст МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армен Саркісян, організатор «тітушок» Майдану, загинув під час вибуху 3 лютого у Москві
За цим чоловіком тягнеться довгий і кривавий слід. Історія Армена Саркісяна Анатомія зради
3 лютого, 21:00
Друзі вже про все домовились?
Трамп розвіяв ілюзії: Україна і Європа приголомшені Світова преса
13 лютого, 21:21
Єврокомісія вважає, що незалежні ЗМІ «відіграють ключову роль у забезпеченні безперебійного потоку інформації для російської та білоруської аудиторії»
ЄС виділить декілька мільйонів на підтримку російських і білоруських журналістів
3 лютого, 20:11
Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого
Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого
4 лютого, 21:07
Журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско
Знімальна група ТСН потрапила під ворожу атаку біля Вовчанська
4 лютого, 22:10
Президент закликав народних депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС
Президент закликав народних депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС
5 лютого, 08:29
Гринчук: Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється
Пожежу на конфайнменті ЧАЕС локалізовано
15 лютого, 01:54
Чоловік отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна
Українець пішов служити до армії РФ: як його покарали
23 лютого, 17:17
Зеленський не вибачатиметься перед Трампом
Зеленський прокоментував суперечку з Трампом
Вчора, 01:32

Події в Україні

МАГАТЕ, ймовірно, змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС без погодження з Україною
МАГАТЕ, ймовірно, змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС без погодження з Україною
На Курщині погіршилася ситуація – Deepstate
На Курщині погіршилася ситуація – Deepstate
Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2025 року
Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі (оновлено)
Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі (оновлено)
Прикордонники знищили бліндаж з 14 окупантами на Харківщині
Прикордонники знищили бліндаж з 14 окупантами на Харківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
387K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
133K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
41K
Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США
32K
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні

Новини

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua