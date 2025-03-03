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Гроссі прокоментував ротацію персоналу на Запорізьку АЕС через окуповані території

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Гроссі прокоментував ротацію персоналу на Запорізьку АЕС через окуповані території
За словами гендиректора МАГАТЕ, рішення було ухвалено, аби захистити працівників агентства
фото з відкритих джерел

Маршрут ротації пролягав виключно через окуповані Росією українські території

Ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною, яка була зумовлена неможливістю безпечно провести ротацію. Єдине, що привело нас до цієї надзвичайної ротації таким чином, полягає у тому, що я відповідаю за безпеку свого персоналу, за їхні життя, і я не можу втягнути їх у щось шкідливе», – пояснив Гроссі.

Посадовець зазначив, що низка подій змусила його зробити висновок, що він не може ризикувати життям експертів.

«Будь-які інші політичні міркування, на мою думку, насправді недоречні. Я думаю, що це дійсно продиктовано необхідністю захистити життя тих, хто там працює», – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас Гроссі додав, що обговорював питання ротації на ЗАЕС з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Саме тому, за його словами, МАГАТЕ не діяло в цьому питанні односторонньо.

Також генеральний директор МАГАТЕ зазначив, що маршрут ротації пролягав «виключно через російську територію».

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною.

До слова, Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

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Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС окуповані території Крим

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