Головна Світ Політика
search button user button menu button

Очільник Пентагону підписав нову секретну стратегію протидії безпілотним системам

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Очільник Пентагону підписав нову секретну стратегію протидії безпілотним системам
Нова стратегія передбачає краще розуміння загроз, які становлять безпілотні системи
фото: Міністерство оборони США

Як зазначили в Пентагоні, безпілотники вдосконалюються у своїх можливостях і становлять дедалі більшу загрозу для США та їхніх союзників

Глава Пентагону Ллойд Остін підписав нову засекречену стратегію протидії впливу безпілотних систем. Про це , повідомляє Міністерство оборони США

Як зазначили в Пентагоні, безпілотники вдосконалюються у своїх можливостях і становлять дедалі більшу загрозу для США та їхніх союзників.

«Завдяки зростаючим комерційним інноваціям і вдосконаленню штучного інтелекту, автономності і мережевих технологій, безпілотні системи докорінно змінюють способи досягнення своїх цілей збройними силами всіх розмірів, потенціалів і можливостей, а також недержавними суб'єктами», – йдеться в повідомиленні Міноборони США.

Міноборони США зазначає, що нова стратегія засекречена. Втім повідомляється, що вона передбачає краще розуміння загроз, які становлять безпілотні системи, і покращення здатності американських збройних сил виявляти, відстежувати і характеризувати ці загрози.

Інший аспект стратегії полягає в тому, щоб інтегрувати зусилля і знання з протидії безпілотним системам в існуючу військову доктрину, організацію, підготовку, матеріальну базу, керівництво, особовий склад, засоби і політику США.

За допомогою цієї стратегії міністерство також зобов'язується швидше і в більших масштабах впроваджувати адаптовані рішення з протидії БПЛА, в тому числі за рахунок тіснішої співпраці з партнерами і союзниками США. 

Нагадаємо, військово-повітряні сили США проведуть модернізацію своєї системи закупівлі озброєнь, заявив глава служби закупівель Пентагону Ендрю Хантер у бесіді з порталом Defense One. За його словами, це підготовка на випадок можливої ​​конфронтації з Китаєм у Тихому океані.

До слова, останній звіт Пентагону про НЛО виявив сотні нових спостережень непізнаних і непояснених повітряних явищ, але жодних ознак позаземного походження. Огляд включає сотні випадків помилково ідентифікованих повітряних куль, птахів і супутників, а також деякі випадки, які не піддаються легкому поясненню, як-от близьке зіткнення комерційного авіалайнера з таємничим об’єктом біля узбережжя Нью-Йорка.

Читайте також:

Теги: США Пентагон Ллойд Остін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначають співрозмовники видання, четвертий і п’ятий пункти плану перемоги були розраховані на Трампа
Україна розробляла деякі пункти плану перемоги спеціально під Трампа – FT
12 листопада, 10:16
Міністерство юстиції США проситиме суддю змусити Google продати браузер Chrome
Один із найпопулярніших браузерів у світі можуть виставити на торги
19 листопада, 16:33
За словами дипломата, кожна країна ЄС самотужки ухвалює рішення про дозвіл на удари по РФ
Боррель підтвердив дозвіл США на удари вглиб Росії ракетами дальністю до 300 км
18 листопада, 21:33
Джо Байден 6 листопада зателефонував Дональду Трампу і запросив зустрітися у Білому домі «найближчим часом»
Трамп прийняв запрошення Байдена і «з нетерпінням чекає на зустріч»
7 листопада, 09:04
Джо Байден і Сі Цзіньпін під час зустрічі 15 листопада 2023 року
Байден та Сі Цзіньпін в Перу обговорять війну в Україні та залучення військ КНДР
13 листопада, 22:16
Байден хоче швидко передати озброєння Україні
США регулярно передаватимуть зброю Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд
15 листопада, 01:03
У США різко фіксують збільшення спостережень НЛО
Останній звіт Пентагону розкриває сотні нових спостережень НЛО
17 листопада, 01:15
Пентагон заявив про 11 тис. північнокорейців у Курській області
США оновили дані про кількість військ КНДР на Курщині
19 листопада, 06:10
США спишуть Україні частину боргу
Адміністрація Байдена планує списати $4,7 млрд боргу Україні
21 листопада, 03:10

Політика

Єрмак зустрівся з представниками команди Трампа: говорили про плани РФ та як їм завадити
Єрмак зустрівся з представниками команди Трампа: говорили про плани РФ та як їм завадити
Очільник Пентагону підписав нову секретну стратегію протидії безпілотним системам
Очільник Пентагону підписав нову секретну стратегію протидії безпілотним системам
Радник Байдена пообіцяв надати лавину військової допомоги Україні – The Guardian 
Радник Байдена пообіцяв надати лавину військової допомоги Україні – The Guardian 
Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити там воєнний стан
Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити там воєнний стан
Збільшення оборонних зусиль Росії. Mіністр оборони Німеччини попередив про небезпеку
Збільшення оборонних зусиль Росії. Mіністр оборони Німеччини попередив про небезпеку
Лавров у інтервʼю Карлсону назвав умови РФ для завершення війни в Україні
Лавров у інтервʼю Карлсону назвав умови РФ для завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
37K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
23K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
22K
Російські хакери захопили українські телеканали
15K
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua