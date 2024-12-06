Очільник Пентагону підписав нову секретну стратегію протидії безпілотним системам

Як зазначили в Пентагоні, безпілотники вдосконалюються у своїх можливостях і становлять дедалі більшу загрозу для США та їхніх союзників

Глава Пентагону Ллойд Остін підписав нову засекречену стратегію протидії впливу безпілотних систем. Про це , повідомляє Міністерство оборони США.

Як зазначили в Пентагоні, безпілотники вдосконалюються у своїх можливостях і становлять дедалі більшу загрозу для США та їхніх союзників.

«Завдяки зростаючим комерційним інноваціям і вдосконаленню штучного інтелекту, автономності і мережевих технологій, безпілотні системи докорінно змінюють способи досягнення своїх цілей збройними силами всіх розмірів, потенціалів і можливостей, а також недержавними суб'єктами», – йдеться в повідомиленні Міноборони США.

Міноборони США зазначає, що нова стратегія засекречена. Втім повідомляється, що вона передбачає краще розуміння загроз, які становлять безпілотні системи, і покращення здатності американських збройних сил виявляти, відстежувати і характеризувати ці загрози.

Інший аспект стратегії полягає в тому, щоб інтегрувати зусилля і знання з протидії безпілотним системам в існуючу військову доктрину, організацію, підготовку, матеріальну базу, керівництво, особовий склад, засоби і політику США.

За допомогою цієї стратегії міністерство також зобов'язується швидше і в більших масштабах впроваджувати адаптовані рішення з протидії БПЛА, в тому числі за рахунок тіснішої співпраці з партнерами і союзниками США.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США проведуть модернізацію своєї системи закупівлі озброєнь, заявив глава служби закупівель Пентагону Ендрю Хантер у бесіді з порталом Defense One. За його словами, це підготовка на випадок можливої ​​конфронтації з Китаєм у Тихому океані.

До слова, останній звіт Пентагону про НЛО виявив сотні нових спостережень непізнаних і непояснених повітряних явищ, але жодних ознак позаземного походження. Огляд включає сотні випадків помилково ідентифікованих повітряних куль, птахів і супутників, а також деякі випадки, які не піддаються легкому поясненню, як-от близьке зіткнення комерційного авіалайнера з таємничим об’єктом біля узбережжя Нью-Йорка.