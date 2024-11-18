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Боррель підтвердив дозвіл США на удари вглиб Росії ракетами дальністю до 300 км

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Боррель підтвердив дозвіл США на удари вглиб Росії ракетами дальністю до 300 км
За словами дипломата, кожна країна ЄС самотужки ухвалює рішення про дозвіл на удари по РФ
фото з відкритих джерел

Глава європейської дипломатії зазначив, що не розуміє, чому Байден не ухвалив рішення про удари далекобійною зброєю вглиб Росії раніше

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки  Жозеп Боррель підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні бити по території Російської Федерації ракетами дальністю до 300 км. Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

На питання, чому ж США вирішили все-таки розблокувати для України далекобійні удари саме зараз, Боррель зауважив, що йдеться про відстань до 300 км.

«Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації Байдена. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю», – додав дипломат.

За словами Борреля, голови МЗС країн Євросоюзу не ухвалили спільного рішення про скасування обмежень на застосування західної зброї на території РФ. Тож кожна країна блоку ухвалює рішення самотужки. 

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом публікацію було видалено.

Раніше з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

Натомість міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що італійське озброєння у війні проти Російської Федерації може бути застосовано тільки на українській території.

До слова, Україна нарощує виробництво ракет. Цього року було виготовлено перші 100 ракет. Також успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

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Теги: Боррель Джозеф Байден США зброя

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