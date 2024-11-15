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США розпочинають підготовку до протистояння з КНР? Пентагон змінює важливі правила

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США розпочинають підготовку до протистояння з КНР? Пентагон змінює важливі правила
Для оптимізації процесу Міноборони США почне взаємодіяти безпосередньо з компаніями-постачальниками
фото із відкритих джерел

Військові США змінять систему закупівель озброєнь через можливий конфлікт із КНР

Військово-повітряні сили США проведуть модернізацію своєї системи закупівлі озброєнь, заявив глава служби закупівель Пентагону Ендрю Хантер у бесіді з порталом Defense One. За його словами, це підготовка на випадок можливої ​​конфронтації з Китаєм у Тихому океані.

Військовий зазначив, що військам доведеться керувати тисячами пов'язаних систем на величезних відстанях, якщо в Тихому океані розпочнеться війна, що створює нові проблеми для закупівель Пентагону. Він наголосив, що в цьому випадку йдеться не про типовий підхід до закупівель.

«Все набагато складніше. Йдеться про те, як ці речі ефективно взаємодіють одна з одною для досягнення результату бойових дій у конкретній місії. Тому ми спробували розробити набір інструментів для придбання озброєнь, який не радикально відрізнятиметься від інструментів минулого, але покликаний вирішити конкретну проблему», – сказав Хантер.

За його словами, для оптимізації процесу Міноборони США почне взаємодіяти безпосередньо з компаніями-постачальниками, відмовившись від виключної співпраці з великими військовими фірмами. Як пишуть автори, такий підхід зменшить вплив основних військових підрядників та дозволить підвищити ефективність закупівель Пентагону.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер.Так, $7,1 млрд доступні за президентським розпорядженням про скорочення коштів. З них $4,3 млрд затверджені Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США. Ще близько $2,2 млрд доступні для програми, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

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Теги: Міноборони війна Китай Пентагон озброєння правила конфлікт

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