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    Європейський суд з прав людини обрав нового представника від України: хто обійняв посаду

    Європейський суд з прав людини обрав нового представника від України: хто обійняв посаду
    фото: khpg.org

    Посаду зайняв юрист Микола Гнатовський

    До Європейського суду з прав людини від України обрано нового суддю. Посаду зайняв юрист Микола Гнатовський. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

    «Обрано нового суддю Європейського суду з прав людини від України. Ним став авторитетний і в Україні, і в Європі юрист Микола Гнатовський. Упевнений, він гідно представить Україну», – зазначив парламентарій.

    З 2010 року суддею Європейського суду з прав людини від України є Ганна Юдківська.

    Нагадаємо, Європейський суд з прав людини винятковим кроком оголосив про призупинення усіх процесів та комунікацій, які вимагали би відповіді або дій з боку українського уряду.

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    Теги: росія окупанти суд війна Україна окупація #stoprussia
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    Європейський суд з прав людини обрав нового представника від України: хто обійняв посаду