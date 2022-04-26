Європейський суд з прав людини обрав нового представника від України: хто обійняв посаду

Посаду зайняв юрист Микола Гнатовський

До Європейського суду з прав людини від України обрано нового суддю. Посаду зайняв юрист Микола Гнатовський. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

«Обрано нового суддю Європейського суду з прав людини від України. Ним став авторитетний і в Україні, і в Європі юрист Микола Гнатовський. Упевнений, він гідно представить Україну», – зазначив парламентарій.

З 2010 року суддею Європейського суду з прав людини від України є Ганна Юдківська.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини винятковим кроком оголосив про призупинення усіх процесів та комунікацій, які вимагали би відповіді або дій з боку українського уряду.